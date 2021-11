Neuholland

Der Alarm hat die Leitstelle am Sonnabend um 17.21 Uhr erreicht: In einem Vierseitenhof in Neuholland, Ortsteil der Stadt Liebenwalde, ist ein Großfeuer ausgebrochen. Das Haus stand nach Angaben eines Sprechers der Regionalleitstelle Nord-Ost in Eberswalde in Vollbrand. Hieß es in der Nacht, es gebe keine Verletzten, bestätigte das am Sonntagmorgen nochmals ein Sprecher der Leitstelle.

Feuerwehrleute am Einsatzort. Die Kameraden und Kameradinnen sind zu einem Großeinsatz ausgerückt nach Neuholland. Quelle: Alexander Bergenroth

Ausgerückt waren die Feuerwehren aus Kreuzbruch, Liebenthal, Falkenthal, Neuholland, Liebenwalde, Freienhagen, Hammer, Krewelin. Unterstützt wurden die Brandbekämpfer auch von den Feuerwehren aus Zehdenick und Löwenberg. Insgesamt waren 14 Löschfahrzeuge vor Ort.

„Gegen 19 Uhr war das Feuer unter Kontrolle“, so der Sprecher der Leitstelle. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden.

Der Einsatz dauerte bis 23 Uhr. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, dazu gibt es derzeit noch keine Informationen.

Von Marion von Imhoff