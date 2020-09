Freienhagen: Anwohner kämpfen um den Freienhagener Weg

Liebenwalde/Oranienburg

Frust und Unverständnis hat sich zuhauf unter den Liebenwalder Einwohnern aufgebaut, seit der Freienhagener Weg zwischen Freienhagen und Malz für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. Am Donnerstagvormittag trafen sich etliche Anwohner aus Neuholland, Liebenwalde und Freienhagen, um ihren Unmut über die Straßensperrung kund zu tun. Der Wunsch nach einer Wiedereröffnung und Sanierung der Straße ist groß. „Wir leben in Zeiten, in denen jeder auf seinen ökologischen Fußabdruck schauen soll“, macht Rainer Briesemeister seinem Unmut Luft. „Und dann lassen wir die Autofahrer einen drei Mal längeren Weg fahren, als es eigentlich sein müsste“, argumentiert er.

Entlastung für die B96

Die Frage, welche Umfahrungsmöglichkeiten im Falle eines Unfalles auf der Landesstraße 213 bestehen würden, werden laut. „Es ist ja so schon eine Katastrophe, wenn man von Liebenwalde nach Friedrichsthal oder Malz will“, pflichtet Brigitte Richter aus Neuholland bei. Zudem könne man mit dem Freienhagener Weg die viel befahrene Bundesstraße 96 zumindest ein Stück weit entlasten, argumentiert sie. Man müsse die Straße nicht einmal asphaltieren, so die Anwohner. „Eine ordentlich hergerichtete Straße mit einer Gewichtsbegrenzung, damit keine Lkw über den Weg fahren würde doch reichen“, ist aus der Gruppe der Anwesenden zu hören.

Der Weg von Freienhagen nach Malz befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Quelle: Enrico Kugler

Auch Nils Fischer, Geschäftsführer der Agrar Neuholland, bewirtschaftet mit seinem Unternehmen einen Großteil des Naturschutzgebietes „Schnelle Havel“. Auch für ihn ist der Weg von großer Bedeutung. „Auf dem einzig anderen möglichen Weg müssten wir durch ein Moorgebiet fahren“, argumentiert er. Und er legt nach: „Viele sind selbst oder mit ihren Kindern bei den Ärzten in Friedrichsthal, es muss doch eine ordentliche Zuwegung zur ärztlichen Versorgung geben“, findet er. Ein weiterer Anwohner macht auf die Schulen in Friedrichsthal aufmerksam. „Da gehen auch Kinder aus Liebenwalde zur Schule“, erzählt er. Für diese sei der Schulweg durch die Sperrung des Freienhagener Weges um ein vielfaches länger.

Auch der Neuholländer Weg ist in einem desolaten Zustand

„Wenn auf die Sperrung des Freienhagener Weges bestanden wird, muss aber wenigstens der Neuholländer Weg instand gesetzt werden“, fordert Norbert Richter aus Neuholland. Dieser befinde sich aktuell in einem noch schlechteren Zustand als der Freienhagener Weg und sei wesentlich länger, was zu deutlich höheren Kosten für die Sanierung führen würde. „Es ist nicht nur unser Wunsch, der Weg wird einfach dringend gebraucht“, erklärt Brigitte Richter abschließend.

Der Weg ist mittlerweile für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Quelle: Enrico Kugler

Große Hoffnung sollten sich die Liebenwalder allerdings nicht auf eine Reaktivierung des Weges machen. Das wurde bereits bei einem Ortstermin im Juni deutlich. Schon zu diesem Zeitpunkt nannte die Stadt Oranienburg mehrere Gründe, die gegen eine Nutzung des Freienhagener Weges sprechen. So verfügen sowohl Malz als auch Friedrichsthal bereits über einen guten Anschluss ans Straßennetz. Außerdem werde die Straße von nur etwa 100 Fahrzeugen täglich genutzt, ergab eine Verkehrszählung. Eine so geringe Anzahl, dass die dafür anfallenden Kosten einfach nicht vertretbar seien, erklärte Frank Oltersdorf im Bauausschuss Anfang Mai.

Lang zurückliegende Fehleinstufung

Im Bauausschuss hatte Oltersdorf ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Weg offenbar einer lang zurückliegenden Fehleinstufung des damaligen Gemeinderats unterliegt. Damals sei der Freienhagener Weg als „beschränkt-öffentlicher Weg“ kategorisiert worden. Eine unzulässige Einstufung, da diese Kategorie keine öffentlichen Waldwege beinhaltet. „Es ist nach wie vor ein Waldweg, der keine Erschließungsfunktion angrenzender Grundstücke übernimmt. Die Fehleinstufung muss korrigiert werden“, heißt es seitens der Stadt. Daher müsse die Sperrung des Freienhagener Weges bestehen bleiben.

Von Stefanie Fechner