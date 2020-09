Freienhagen

Es ist laut geworden im sonst so beschaulichen Freienhagen. Lastkraftwagen an Lastkraftwagen schiebt sich durch die schmale Dorfstraße, dahinter reihen sich die Autos wie an einer Perlenkette aufgefädelt. Durchgangsverkehr, das sind sie gewöhnt, die Freienhagener Anwohner. Seit Mittwoch jedoch ist die L213, die direkt durch den Ort führt, Teil der Umleitung für die gesperrte Bundesstraße 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg.

„In meiner Küche klirren die Gläser, wenn die Lkw hier am Haus vorbeifahren“, erzählt Anwohnerin Andrea Dulz (42). Sie bewohnt das Haus an der Dorfstraße gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern. Bis 1 Uhr in der Nacht sei der Verkehr schon sehr stark gewesen, berichtet sie über die erste Nacht an der Umleitungsstrecke. „Unser Schlafzimmer geht nach vorn zur Straße raus, das Fenster offen zu lassen ist absolut unmöglich.“ Ab 4 Uhr morgens habe der Verkehr dann auch wieder spürbar zugenommen, erzählt die 42-Jährige und fragt sich, wie es die Anwohner direkt an der B96 eigentlich aushalten.

Tempolimit 30 km/h

„Eine Umfahrungsstrecke muss her“, sagt sie klar. Ihr Schwiegervater Wolfgang Dulz (62) ergänzt: „Schon während der Ferienzeit hat der Verkehr hier zugenommen, aber jetzt herrscht hier Dauerverkehr.“ Auch das Auffahren auf die Straße von den Grundstücken sei schwierig geworden. Gewünscht hätten sich beide, dass das Tempolimit im Ort auf 30 km/h herabgesetzt wird.

Hans-Jörg Reuter wünscht sich mehr Geschwindigkeitskontrollen. Quelle: Stefanie Fechner

Tempo 30, das wünscht sich auch Anwohner Hans-Jörg Reuter (76). Vor seinem Grundstück steht eine Anlage, welche die von den Fahrzeugen gefahrene Geschwindigkeit anzeigt. „Beim Auslesen der Geräte wurde der Spitzenwert mit 170 km/h erreicht“, erzählt er. Er wünscht sich Radarkontrollen, vor allem aber für die Zeit nach der Sperrung der B96. Zugleich zählen die Geschwindigkeitsmessanlagen die Anzahl der durchfahrenden Fahrzeuge. 4500 seien es im Schnitt, weiß Hans-Jörg Reuter zu berichten. Gefühlt habe sich die Anzahl verdoppelt.

Ob es wirklich an dem ist, wird die nächste Auslesung der Geräte Anfang Oktober zeigen. Natürlich sei es lauter geworden, bestätigt der Anwohner der Dorfstraße. „Aber persönlich eingeschränkt fühle ich mich davon nicht.“

Schulkinder warten an der L213

Nicole Simon (36) wohnt zwar abseits der nun stark befahrenen Straße, sieht aber in dem erhöhten Verkehrsaufkommen eine Gefahr, vor allem für die Schulkinder, die morgens an der Haltestelle bei der Feuerwehr auf den Bus warten. „Am Mittwoch war die Fußgängerampel sogar noch aus“, weiß sie zu berichten. „Da haben wir gute zehn Minuten gebraucht, um über die Straße zu kommen.“ Auch sie würde ein generelles Tempolimit von 30 km/h begrüßen. „Es wäre schön, wenn die Fußgängerampel zur Sicherheit der Kinder dauerhaft stehen bleiben könnte.“ Das Auffahren aus den Seitenstraßen sei durchaus problematisch geworden, berichtet sie. „Ich vermeide es deswegen jetzt auch, zu den Stoßzeiten Auto zu fahren.“

Der Verkehr im Ort hat deutlich zugenommen. Quelle: Stefanie Fechner

„Es war vorher schon laut, aber jetzt ist es wirklich extrem geworden“, befindet auch der Freienhagener Ulf Frantziok. Er arbeitet im Schichtdienst, was nun auf Grund des herrschenden Lärmpegels gerade tagsüber nach der Nachtschicht problematisch werden dürfte. „Wenn ich tagsüber schlafen muss, ist das schlecht“, sagt er. Tempo 30 hätte auch er während der Umleitung begrüßt. „Allerdings ist es fraglich, ob sich die Autofahrer dann auch daran gehalten hätten. Das funktioniert ja aktuell schon bei Tempo 50 oftmals nicht“, bedauert er.

Die Umelitung führt über Freienhagen, Neuholland und Liebenberg nach Löwenberg. Quelle: Detlev Scheerbarth

Vielerorts wurde im Vorfeld auch eine erhöhte Unfallgefahr auf der Strecke befürchtet, da diese verhältnismäßig eng ist und teilweise sogar ohne Fahrbahnmarkierungen auskommen muss. Prompt ereignete sich am Donnerstagmittag auch der erste Verkehrsunfall. Auf der L213 zwischen Nassenheide und Freienhagen stießen auf Höhe des Amselweges zwei Autos zusammen.

