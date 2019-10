Freies W-Lan an vier Stellen in der Stadt Liebenwalde

Liebenwalde

Zukünftig wird es in der Stadt Liebenwalde vier kostenfreie W-Lan Hot-Spots für uneingeschränkten Internetzugang geben. Die Standorte sind am Liebenwalder Rathaus, in der Touristeninformation „Liebenwalder Herberge“, dem Stadthafen und dem „Haus der 100 Pferde“ im Ortsteil Liebenthal. Dementsprechende Schilder wurden auch an allen vier Standorten angebracht.

Zudem sollen in den Ortsteilen Liebenthal und Neuholland Funkmasten der Telekom erbaut werden, entsprechende Flächen stehen dafür bereit. Bis zum 30. November muss ein entsprechender Antrag bei der Deutschen Telekom gestellt werden. Ziel ist es vorhandene Funklöcher zu beheben für die Zukunft.

Von Knut Hagedorn