Freiheitsstrafe für Liebenwalderin: Mehr als 100 000 Euro vom Konto der Mutter ausgegeben

Liebenwalde

Wegen Veruntreuung von 108 000 Euro wurde eine Frau aus einem Liebenwalder Ortsteil am Montag zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zwei Monate davon sah das Zehdenicker Schöffengericht, aufgrund der langen Verfahrensdauer, als schon verbüßt an.

Der Fall bezieht sich auf die Zeit zwischen den Jahren von 2012 bis 2014. Da die Verurteilte bisher unbelastet war, wird die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. „Das Gericht ist der Auffassung, dass Sie nicht nochmals straffällig werden“, erklärte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung abschließend.

Er sei derselben Meinung wie die Staatsanwältin, dass es sich trotz der hohen Geldsumme um einen einfachen Fall von Untreue handele. „Schließlich haben sie sich selbst geschädigt“, bekräftigte der Richter das milde Urteil nochmals. Es handelt sich um einen ungewöhnlichen Fall, bei dem die Angeklagte gleichzeitig die Geschädigte ist, waren sich die Verfahrensbeteiligten einig.

Das Geld „verpulvert“

Worum ging es in der Verhandlung? Die in sehr bescheidenen Verhältnissen lebende Angeklagte übernahm nach dem Tode ihres äußerst geizigen und despotischen Vaters, die Betreuung ihrer schwerkranken Mutter, die bettlägerig in einem Pflegeheim lebte. Der Vater hinterließ 164 000 Euro, ein völlig verwahrlostes Grundstück und Haus in Liebenwalde, das die 57-Jährige und ihre Nichte später erben sollten.

Die Angeklagte verfügte von nun an, vom Amtsgericht Zehdenick bestätigt, über das Vermögen treuhänderisch. Sie steckte viel Geld in die Instandsetzung des Hauses und in den großen Garten. Neue Möbel, ein Rasentraktor, ein Auto und vieles mehr wurden in dieser Zeit angeschafft. „Ich gebe zu, dass ich das Geld verpulvert habe, damit es meine Mutter schön hat“, beteuerte die Frau am ersten Verhandlungstag im Gericht. Sie sei davon ausgegangen, dass sie ihre Mutter irgendwann wieder aus dem Heim nach Hause holen könnte. Das war jedoch ein Trugschluss – die alte Dame verstarb im Jahr 2015.

Die Nichte war Miterbin

Nun trat die Nichte der Angeklagten auf. Sie war als Enkelin der Verstorbenen eine Miterbin. Die Frau wandte sich hilfesuchend an das Gericht, das ja der Angeklagten die Betreuung der Oma übertragen hatte. Die Justizmitarbeiterinnen überprüften den Fall und kamen zur Erkenntnis, dass die Angeklagte in den zwei Jahren, in 120 Fällen Geld vom Konto ihrer Mutter entnommen hatte, das in keiner Weise für die persönlichen Bedürfnisse der im Heim lebenden Frau benötigt wurde.

Insgesamt waren es dann 108 000 Euro. Eine entsprechende Anzeige wegen Untreue wurde deshalb getätigt.

Neben dem Gerichtsverfahren nahm die Sache auch finanziell ein böses Ende. Um den Erbanteil ihrer Nichte zu begleichen, musste die Angeklagte das inzwischen liebevoll hergerichtete Haus und Grundstück verkaufen. Für sie blieb nichts mehr übrig. Das Zivilgericht in Neuruppin hatte das so entschieden. Das Haus hat ein junges Paar gekauft, die Verurteilte darf aber zumindest wohnen bleiben. Sie muss nun sehen, wie sie als Hartz IV-Empfängerin die Miete zusammenbekommt.

Von Helmut Schneider