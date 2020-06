Neuholland/Liebenthal

Es muss wie Musik in den Ohren der Einwohner von Neuholland und Liebenthal klingen: Endlich Handyempfang! Die Liebenwalder Ortsteile waren bisher vom Mobilfunknetz wie abgeschnitten, telefonieren war oftmals nur unter erschwerten Bedingungen möglich.

Davon wusste Christel Gottemeier, seit 2004 wohnhaft auf dem Neuholländer Sperberhof, schon 2018 zu berichten. „Hier ist tote Hose“, sagte sie schon damals. Selbst ein Techniker der Telekom, der bei ihr zu tun hatte, war am Verzweifeln und reckte sein Smartphone gegen den Himmel. Und weiß noch von ganz anderen Schwierigkeiten zu berichten: „Im Dorfkern haben die Bewohner ähnliche Probleme“, erzählte sie. Diese müssten teilweise auf ihre Dachböden klettern, um dort Empfang mit ihren Mobiltelefonen zu haben. Einzig am Rastplatz des Kopenhagen-Fernradweges herrscht guter Empfang. Dort finden sich die Neuholländer dann zu ihren Telefonaten ein.

Telekom-Aktion „Wir jagen Funklöcher“

Nun will die Telekom Abhilfe schaffen. Im August hatte der Mobilfunkanbieter die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ gestartet. Ziel war es, auch abseits des Regelausbaus Funklöcher zu schließen. 539 Kommunen hatten sich an der Aktion beteiligt, darunter auch Liebenwalde. Und das Glück war ihnen hold. Liebenthal und Neuholland sollen einen eigenen Funkmasten bekommen, der die Einwohner dann mit LTE (Bezeichnung für den Mobilfunkstandard der dritten Generation) versorgen soll.

Solche Szenen spielten sich in Neuholland und Liebenthal häufiger ab – und sollen nun bald der Vergangenheit angehören. Quelle: Mathias - stock.adobe.com

Eigentlich sollten nur 50 Funkmasten gebaut werden, heißt es seitens der Telekom. „Aber wegen des großen Erfolgs und der riesigen Beteiligung in ganz Deutschland werden wir jetzt sechsmal mehr Masten bauen“, teilte der Mobilfunkriese in einer Presseinformation mit. Damit dürfte auch für die Neuholländer und Liebenthaler eine neue Ära in Sachen Handynutzung anbrechen. Funknetzplaner der Telekom haben die vorgeschlagenen Mobilfunk-Standorte bereits geprüft, teilte der Mobilfunkanbieter mit. Ab Ende des Jahres sollen vor-Ort-Termine stattfinden, um festzustellen, ob der Standort tatsächlich nutzbar ist.

Jubel in Neuholland und Liebenthal

Das löst Jubel aus. „Bei uns in Neuholland ist der Empfang sehr schlecht. Oft halte ich am Ortseingangsschild an und erledigte meine Telefonate“, sagt ein Neuholländer. „Dort ist gutes Internet. Anders als bei mir im Wohnzimmer. Oft ist dort die Verbindung nicht stabil. Drei Meter weiter am Fenster geht es einigermaßen.“

Lydia Rick vom Haustierpark Liebenwalde würde sich sehr über besseren Empfang auf dem Gelände freuen. Quelle: Robert Roeske

Auch für Lydia Rick, Inhaberin des Liebenthaler Haustierparks, wäre der Funkmast eine große Erleichterung, auch für Arbeit im Park. „Wir sind ja eigentlich permanent draußen unterwegs“, erzählt sie. Allerdings müsse wegen des fehlenden Empfanges immer ein Mitarbeiter am Festnetztelefon bleiben, um etwaige Fragen von Kunden zu beantworten. Dieser fehle dann draußen. Auch auf ihrem Liebenthaler Privatgrundstück, welches sie seit fünf Jahren bewohnt, ist Empfang Fehlanzeige. „Mein Garten ist 5000 Quadratmeter groß, etwa in der Mitte des Gartens habe ich ein Plätzchen, an dem ich mit dem Handy telefonieren kann.“ Ähnlich ist es im Haustierpark. Dort gibt es nur an einem Tisch im Haus der hundert Pferde Empfang. „Zwei Meter rechts und links daneben steht man schon wieder im Funkloch.“

Standortfreigabe steht noch aus

Sollte der Mast gebaut werden, wäre die Freude bei der 52-Jährigen groß. „Ich glaube, hier würden dann alle hurra schreien“, lacht sie. Und ergänzt: „Sollte der ausgewählte Standort die Telekom nicht zufrieden stellen, können sie auch gern eine Fläche bei uns im Park nutzen.“ Wenn die abschließende Standortfreigabe erteilt ist, wird ein Mietvertrag zwischen Telekom und dem Standortbesitzer abgeschlossen. Danach beginnt der Bau des Mobilfunkmast, erklärte die Telekom.

Von Stefanie Fechner