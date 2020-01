Blaulicht und Sirenengeheul in der Bahnhofstraße

Liebenwalde

In der Bahnhofstraße in Liebenwalde war es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr mit der morgendliche Ruhe schlagartig vorbei. Etwa um diese Zeit bog ein Feuerwehrfahrzeug nach dem anderen mit Blaulicht und Sirenengeheul in die Straße ein. Ziel war, wie sich schnell herausstellte, das kommunale Mehrfamilienhaus Bahnhofstraße 14.

Alarmierung lautete „Gebäudebrand groß“

Alarmiert worden war die freiwillige Feuerwehr von der zentralen Leitstelle in Eberswalde. „Uns war von dort ein „Gebäudebrand groß“ gemeldet worden“, sagte Stadtbrandmeister Heiko Müller. Deshalb rückten neben der Liebenwalder Ortsfeuerwehr auch die Kameradinnen und Kameraden aus den Ortsteilen Neuholland, Hammer und Kreuzbruch an. Bewohner des Hauses hatten sich am Morgen den Alarm eines, wie es hieß, Rauchmelders vernommen. Zunächst war vermutet worden, dass die Signale aus der Wohnung einer Mieterin im Erdgeschoss stammen. Dort wurde aber trotz Klingelns, Klopfen und Rufens nicht geöffnet. Da in der Wohnung eine Frau leben soll, die nach Auskunft eines Mieters etwas schwer höre, verständigten Bewohner die für das Gebäude zuständige Hausverwaltung, die wiederum die Feuerwehr alarmierte.

Auch das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr war vor dem vermeintlichen Unglückshaus vorgefahren. Quelle: Bert Wittke

Feuerwehrleute stellten fest, dass der Alarm von einer Rauchabzugsanlage in einem Flur herrührt. Da keine Gefahrensituation durch Feuer zu erkennen war, schlossen die Kameraden auf einen technischen Defekt der Anlage, der zu einem Fehlalarm geführt hat. Laut Feuerwehr sei die Frau aus dem Erdgeschoss zudem während des Einsatzbeginns mit ihrem Hund draußen gewesen, befand sich also nicht in ihrer Wohnung. Die Wartungsfirma der Rauchabzugsanlage wurde verständigt und der Einsatz der Feuerwehr konnte beendet werden. Insgesamt war die Feuerwehr laut Stadtbrandmeister mit sechs Fahrzeugen und 16 Personen im Einsatz. Außerdem war ein Rettungswagen der Wache aus Neuholland vor Ort.

Von Bert Wittke