Halloween im Liebenthaler Haustierpark: kleine Geister, große Freude

Eine riesige Spinne samt Netz an der Wand, klappernde Skelette in den Bäumen: zu Halloween präsentierte sich der Haustierpark in Liebenthal am Sonnabend von seiner gruseligsten Seite. Inhaberin Lydia Rick hatte zur letzten Veranstaltung vor der Wintersaison eingeladen – und die Besucher folgten zahlreich. Etwa eine halbe Stunde wurde benötigt, um Merle (10) aus Liebenthal und Zoe (10) aus Liebenwalde in gruselige Damen zu verwandeln. „Wir finden es total cool“, waren sich die beiden Mädchen einig. „Eine schöne Aktion“, fand auch Merles Mama Julia, die den Tag „mit Vorsicht und Abstand“ im Haustierpark verbrachte. Auch am Abend wollten die Damen um die Häuser ziehen. „Viele im Dorf haben die Süßigkeiten für die Kinder in Schüsseln nach draußen gestellt oder kleine Tütchen vorbereitet“, erzählt Julia.

Gleich am Eingang wurden die Besucher von einer Hexe empfangen. Mit krummer Nase und einem standesgemäßen Besen ausgestattet wartete Ramona Wurl auf die Kinder. 258 Jahre sei sie alt, erzählt sie lachend. „Aber im wahren Leben bin ich 58.“ Wenn sie gerade nicht als Hexe verkleidet ist, geht die Liebenthalerin ihrem Beruf als Postbotin in Oranienburg nach. „Aber an diesem einen Tag im Jahr darf ich sein, wer ich wirklich bin“, schmunzelt sie. Für die hungrigen Kinder hat sie selbst gebackene Muffins mitgebracht, die sich die Kinder selbst aus der großen Box nehmen dürfen. „Ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder abends wirklich so wie sonst um die Häuser ziehen“, erklärt sie. Da sei es der Haustierpark eine tolle Alternative gewesen. „Natürlich ist das auch Unterstützung für den Tierpark, und das mache ich gern“, erzählt sie, bevor sie los muss – die Muffins wollen schließlich aufgegessen werden.

Auch Tierpark-Chefin Lydia Rick freut sich sehr über den regen Zulauf, könnte es doch vorerst das letzte Mal gewesen sein, dass der Park für Besucher geöffnet ist. „Wir hatten am Sonnabend noch immer keine offizielle Info, ob wir nun schließen müssen oder nicht“, berichtet sie am Rande der Veranstaltung. Tierparks in anderen Landkreisen seien informiert worden, „wir hängen noch in der Luft.“ Der nächste offizielle Öffnungstag sei der kommende Sonnabend. „Wir starten jetzt in die Wintersaison, dann ist der Park nur noch an den Wochenenden geöffnet“, so Lydia Rick. „In der Zeit bis zum nächsten Wochenende müssen wir herausfinden, ob wir schließen müssen oder nicht und gegebenenfalls noch etwas dagegen unternehmen.“

Tierpark-Chefin fordert einheitliche Regelungen

Sollte der Tierpark auf Grund der geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Coronapandemie schließen müssen, wäre dies ein harter Schlag. „Wir rechnen dann mit einem Verlust zwischen 15000 und 20000 Euro“, berichtet die Inhaberin, stellt aber gleichzeitig klar: „Wenn wir schließen müssen, dann werden wir uns dem beugen.“ Verstehen könne sie allerdings nicht, dass der Berliner Tierpark und der Zoo laut Medienberichten öffnen dürfen. „Wenn es bundeseinheitliche Regelungen sind, dann sollte gleiches Recht für alle gelten.“ Vorsichtige Planungen für das kommende Jahr gebe es trotzdem schon, will man in Liebenthal doch an das laufende Jahr anknüpfen. Waschbären, Frettchen und Meerschweinchen zogen in den Park ein, zahlreiche Gehege wurden neu gebaut oder modernisiert.

Am Sonnabend stand jedoch noch einmal der Spaß im Vordergrund. Während sich die Erwachsenen mit einem Kaffee oder Glühwein aufwärmen konnten, waren die zahlreichen Tiere der Höhepunkt für die Kinder. Und wer ganz genau hinschaute, konnte auch die ein oder andere Überraschung in Form von wetterfest abgepackten Süßigkeiten finden. Auch mit den Besucherzahlen zeigte sich Lydia Rick sehr zufrieden. „Toll ist auch, dass alles sehr zivilisiert abläuft und die Besucher von allein den Abstand einhalten oder im Haus den Mund-Nasen-Schutz tragen.“

