Haustierpark Liebenthal geht in die Wintersaison: Das sagt Inhaberin Lydia Rick zur 2G-Regelung

Liebenthal

Neugierig blicken die sieben Esel des Haustierparks in Liebenthal zum Eingang, warten auf Besucher. Die Kune-Kune-Schweine wandern durch ihr Gehege, während der Albino-Pfau nebenan sein Rad aufschlägt. Alles ganz normal im Haustierpark, könnte man meinen – wären da nicht die tiefen Sorgenfalten von Inhaberin Lydia Rick.

Seit Januar 2019 führt Lydia Rick den Haustierpark Liebenthal

Im Januar 2019 hat sie den Haustierpark übernommen. „Wir haben damals quasi mit Beginn der Coronapandemie neu eröffnet, nachdem wir zwei Monate lang gewerkelt und eine Struktur hineingebracht haben“, blickt sie zurück. Nach zwei Wochen kam der erste Lockdown, und der Tierpark musste seine Türen wieder schließen. „So haben sich die Probleme irgendwie bis heute durchgezogen.“

Zwei Waschbären aus dem Haustierpark bekamen mit Iris und Uwe Abels prominente Paten Quelle: Stefanie Fechner

Dabei ist auch viel Positives passiert, seit der Haustierpark unter Führung von Lydia Rick steht. Waschbären und Frettchen sind nach Liebenthal in tolle, neu gebaute Gehege gezogen. „Außerdem haben jetzt alle Tiere überdachte Heuraufen, damit das Futter geschützt ist und die Tiere im Trockenen fressen können.“

Auch ein neuer Kinderspielplatz wurde gebaut. „Das ist natürlich auch alles mit viel Personal und finanziellem Aufwand verbunden“, sagt die Chefin klar. Zumindest sei die Sommersaison gut gelaufen. „Die Besucher waren für die Umstände toll, aber die insgesamt viereinhalb Monate Lockdown konnten wir damit trotzdem nicht aufholen.“ Wenn man die Veränderungen des Parks Revue passieren lasse, dann sei das „schon Wahnsinn, wie sich hier trotz der widrigen Umstände alles verändert hat.“

Die Kune-kune-Schweine sind erst in diesem Jahr nach Liebenthal gezogen. Quelle: Knut Hagedorn

Seit dem 1. November befindet sich der Tierpark in der Wintersaison – seit kurzem muss allerdings auch dort die 2G-Regel umgesetzt werden. „Die Wintersaison lief sehr gut an, da haben wir uns sehr über den regen Zulauf gefreut. Und dann kam 2G“, berichtete Lydia Rick. Alle Besucher ab 18 Jahren müssen nun geimpft oder genesen sein und dies auch mittels Zertifikat nachweisen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 reiche der Schülerausweis und der Testnachweis aus der Schule.

Lesen Sie auch „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Uwe Abel übernimmt Patenschaften für Liebenthaler Waschbären

Haustierpark Liebenthal muss Besucher wieder nach Hause schicken

„Am ersten Wochenende, an dem die Regel gegriffen hat, mussten wir reihenweise die Leute wieder nach Hause schicken, weil in fast jeder Gruppe mindestens einer dabei war, der entweder nicht geimpft war oder das Zertifikat nicht dabei hatte“, erinnert sie sich.

„Am Wochenende danach kamen schon kaum noch Besucher. Das ist für uns eine absolute Katastrophe. Wir befinden uns quasi in der gleichen Situation wie beim Lockdown im letzten Jahr, nur dass es eben kein Lockdown ist.“ Heißt: Der Tierpark darf zwar öffnen, die Besucher bleiben aber aufgrund der 2G-Regel aus. „Und eben weil es kein Lockdown ist, haben wir auch keinen Anspruch auf staatliche Hilfe“, sagt Lydia Rick resigniert.

Lesen Sie auch Entsetzten im Haustierpark Liebenthal: Unbekannter erschießt zwei Damhirsche

Die Sinnhaftigkeit der Regelung im Außenbereich sieht die Tierpark-Chefin nicht. „Allein an unserem Eselgehege können 200 Menschen mit einem Abstand von drei Metern stehen. Wie viele Leute soll ich denn rein lassen, damit die Abstände nicht mehr eingehalten werden können?“ An der Kasse, am Imbiss und auch im Café sei die Maskenpflicht für alle Besucher bislang selbstverständlich gewesen. „Im Innenbereich finde ich die 2G-Regel auch völlig in Ordnung“, sagt sie. „Da würde ich sogar die Variante favorisieren, dass sich jeder testen lassen muss, unabhängig von seinem Status.“

Aufhebung der 2G-Regel im Außenbereich gewünscht

Für den Außenbereich wünscht sie sich die Aufhebung der 2G-Regel. „Wir haben damals schon viel diskutiert über die Maskenpflicht im Tierpark, auch mit Politikern“, blickt sie auf das vergehende Jahr zurück. Der Tierpark verfüge über ein riesiges Freigehege und breite Wege. „Man kann sich bestens aus dem Weg gehen, die Gefahr einer Ansteckung läuft hier gegen Null“, ist sich Lydia Rick sicher. „Daraufhin wurde die Test- und Maskenpflicht für den Außenbereich ja auch wieder abgeschafft.“

SPD-Landespolitiker Björn Lüttmann zu Besuch im Haustierpark Liebenthal Quelle: Knut Hagedorn

Nun wurden mit 2G die Regelungen nochmals verschärft. „Und da muss der Tierpark jetzt plötzlich wieder mitziehen?“, wundert sie sich. Dabei habe sich defacto am Außenbereich nichts geändert. „Ich würde mir wünschen, dass die Politik die 2G-Regelung für Außenbereich wie den Tierpark wieder aufhebt“, sagt sie. Und: „Wenn dies nicht der Fall ist, werden wir auch diesen Winter nicht ohne Spenden überleben, weil uns die Besucher einfach wegbrechen.“

Von Stefanie Fechner