Liebenwalde

In der Havelstraße in Liebenwalde sind am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr zwei Pkw aus bisher noch ungeklärter Ursache miteinander kollidiert. Dabei ist einer der Fahrer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Eberswalde gebracht.

Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall in der Liebenwalder Havelstraße. Quelle: Robert Roeske

Die freiwillige Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf der Straße zu binden. Die Havelstraße ist zeitweilig für den Verkehr gesperrt.

Von MAZonline