Am Tag nach der Wahl schwankten die Kandidaten des Wahlkreises 10 (Oranienburg, Liebenwalde, Leegebruch) zwischen Glück, Ernüchterung und Enttäuschung. Viel Zeit zum Durchatmen blieb ihnen jedoch nicht – schon in den kommenden Tagen stehen sowohl für die Landtagsabgeordneten als auch Nicole Walter-Mundt (CDU), die den Einzug in den Landtag verpasst hat, jede Menge Termine an.