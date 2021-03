Hundehalter geraten beim Gassi gehen in Liebenwalde aneinander

Liebenwalde

Am Mittwoch (17. März) gegen 18 Uhr kam es zwischen einer 49-jährigen und einem 60-jährigen Hundehalter in der Berliner Straße Ecke Finowkanal in Liebenwalde zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge sich die beiden auch körperlich attackierten. Hintergrund der Auseinandersetzung soll der Verstoß des einen Hundehalters gegen die Leinenpflicht gewesen sein.

Während der körperlichen Auseinandersetzung verletzten sich die Personen gegenseitig. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen und eine Information an das zuständige Ordnungsamt wegen des Verstoßes gegen die Hundehalterordnung gefertigt.

Von MAzonline