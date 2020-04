Im Liebenthaler Haustierpark wird Ostern nachgeholt

Liebenthal

„In diesem Jahr hatten so viele Kinder kein wirklich schönes Osterfest – da haben wir uns gedacht, wir holen Ostern einfach nach“, erklärt Lydia Rick, Inhaberin des Haustierparks Liebenthal. Am kommenden Sonntag (3. Mai) können die großen und kleinen Besucher von 10 bis 18 Uhr unter Einhaltung der Abstandsregeln durch den österlich dekorierten Park schlendern und das ein oder andere Versteck finden. Wenn alles klappt wird ein prominenter Osterhase die Familien in Empfang nehmen.

Von Stefanie Fechner