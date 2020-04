Gestrandeter „Circus Kunterbunt“: Peta appelliert, die Tiere abzugeben

Liebenwalde

Ende März strandete der „Circus Kunterbunt“ im Zuge der Corona-Krise in Liebenwalde. Ein kleiner Schaustellerbetrieb, den die Familie von Justine Kaffka seit rund 30 Jahren betreibt. Zirkusvorstellungen gibt es seit Wochen nicht mehr. Verwandte gewährten dem fahrenden Völkchen – acht Personen und knapp 30 Tiere – Unterschlupf in ihrem Garten in Liebenwalde. Die Lage der Zirkusfamilie ist prekär. Es fehlt an Geld, die Zirkustiere müssen dennoch mit Futter versorgt werden. Etliche Oberhaveler spendeten in den vergangenen Wochen für die Familie. Wie die Zukunft für den Familienbetrieb aussieht, wann Zirkusvorstellungen wieder gestattet sein werden, das weiß derzeit niemand.

Peta-Appell an gestrandeten Zirkus

Auf die Situation des „Circus Kunterbunt“ aufmerksam geworden ist nun auch die Peta, eine der weltweit größten Tierrechtsorganisationen. Sie appellierte in einer am Donnerstagvormittag verbreiteten Pressemitteilung an das Zirkusunternehmen, seine Tiere „dauerhaft an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder geeignete Auffangstationen abzugeben“. Gleichzeitig bitten die Tierschützer die zuständige Veterinärbehörde, die Versorgung der Tiere sicherzustellen und bei deren Vermittlung zu unterstützen. „Viele Zirkusse sind nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen. Deswegen appellieren wir an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben und dem Vorbild tierfreier Zirkusunternehmen zu folgen“, erklärt Yvonne Würz, Biologin und Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei Peta. „Tiere gehören ohnehin nicht in einen Zirkus, und spätestens jetzt dürfte angesichts der prekären finanziellen Lage vieler Kleinzirkusse klar sein, dass ihnen ein weiteres Leben im Zirkus erspart bleiben muss.“

Peta fordert grundsätzliches Tierverbot in Zirkussen

Nicht nur Wildtiere würden in Zirkussen unter den unnatürlichen Bedingungen leiden, auch die Haltung von domestizierten Tieren wie Pferden, Rindern oder Ponys sei bei vielen Zirkusbetrieben mangelhaft, sagen die Tierschützer. Immer häufiger müsse Peta daher die zuständigen Veterinärämter auffordern, die Tierschutzrichtlinien auch in Zirkusbetrieben durchzusetzen, die keine Wildtiere mitführen. Die Tierrechtsorganisation fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus. Denn beispielsweise die Unterbringung in kleinen Gehegen oder eine oftmals mangelhafte Versorgung oder auch die ständigen Transporte würden immer wieder zu Verhaltensstörungen, Krankheiten und oftmals auch einem frühen Tod der Tiere führen. So setzt sich die Tierrechtsorganisation dafür ein, dass Deutschland dem Beispiel anderer Staaten folgen solle. Griechenland, Malta und Zypern hätten die Haltung von Tieren in Zirkusbetrieben bereits komplett verboten.

Zahlreiche Beispiele erfolgreicher Zirkusshows ohne Tiere

Erfolgreiche Zirkusse würden beweisen, dass auch tierfreie Shows die Zuschauer begeistern. So hätte sich „Circus Roncalli“ schon in den 90er Jahren von Wildtierdressuren verabschiedet, 2018 schließlich auch seine Pferde aus dem Programm genommen und sei nun gänzlich tierfrei. „Das Unternehmen erfährt für sein tierleidfreies Konzept und die zukunftsweisende Hologrammtechnologie weltweit Zuspruch“, erklärt Peta. Auch andere Unternehmen wie „Flic Flac“ oder „ Cirque du Soleil“ würden große Erfolge ohne Tierdressuren feiern und oft im Voraus ausgebucht seien.

