Jana Kahl aus Hammer: Wegbegleiterin auf der letzten Reise

Hammer

„Der Tod ist in Deutschland seit Jahren ein Tabuthema. Es ist aber enorm wichtig, die Reisenden und deren Angehörige auf dem letzten Weg zu begleiten.“ Jana Kahl wird nachdenklich, wenn Sie über das Thema Sterben spricht. Die 43-Jährige aus Hammer ist seit fünf Jahren in der Pflege beschäftigt, will sich aber mehr und mehr auf die Begleitung von Sterbenden spezialisieren.

Tod des eigenen Vaters verändert die Sichtweise

„In den vergangenen Jahren habe ich immer mehr das Gefühl bekommen, das Sterbende oftmals auf sich gestellt sind, meistens fehlt den Pflegekräften schlichtweg die Zeit. Aber auch Sterbende wollen verstanden werden und benötigen Zuspruch“, mahnt die gebürtige Liebenwalderin. Dabei spielte auch der Tod des eigenen Vaters eine wichtige Rolle, der 2016 in einem Neuruppiner Hospiz verstarb. „Für ihn war es der richtige Ort und es wurde sich sehr um ihn gekümmert. Dennoch stellten sich im Nachgang viele Fragen bei mir.“ Dabei hilft der gelernten Zahnarzthelferin auch der Quereinstieg in die Pflege. „Vielleicht habe ich dadurch ein anderes Bild und eine andere Herangehensweise.“

Jana Kahl begleitete Sterbende auf dem letzten Weg

Seit zwei Monaten begleitet Jana Kahl Sterbende spirituell auf ihrer abschließenden Reise. „Es ist sehr wichtig mit Sterbenden über den nahen Tod zu sprechen. Viele möchten letztmalig ihre Seele öffnen und mit sich im Reinen sein und den inneren Frieden finden.“ Doch auch die Angehörigen benötigen Unterstützung und Zuspruch. „Viele Sterbende wollen ihrer Familie nicht zur Last fallen, schotten sich ab. Daher ist es einfach wichtig, mit allen das Gespräch zu suchen und alle mit einzubinden auf der abschließenden Reise.“

Komplette Familie Kahl im Pflegebereich tätig

Bei jedem Satz merkt man Jana Kahl an, dass dieses Berufsfeld mehr für sie ist als nur eine reine Erwerbstätigkeit. Die Augen funkeln, eindringlich und nahbar berichtet die Liebenwalderin von ihrer Tätigkeit. „Ich lebe dieses Berufsbild einfach mit vollem Herzen und gehe darin vollkommen auf. Für mich sind es auch keine Patienten, sondern Reisende oder Sterbende.“ Dabei ist es aber auch wichtig, Emotionen und Erfahrungen nicht mit nach Hause zu nehmen. „Das klappt nicht immer, aber meine Familie gibt mir großen Rückhalt und weiß, wovon ich spreche, denn sowohl mein Mann wie auch meine Tochter arbeiten ebenfalls im Pflegebereich.“ Zwei Sterbende begleitete Jana Kahl in den vergangenen Monaten auf ihrer abschließenden Reise.“Am Ende waren alle sehr dankbar, sowohl der Sterbende wie auch die Familien, die diesen Rückhalt und die Unterstützung gebraucht und gewollt haben.“

Jana Kahl: „Sterbende sprechen zumeist offener über den Tod.“

Zumeist melden sich Angehörige eines Sterbenden bei Jana Kahl. Anschließend wird ein Vor-Ort-Termin vereinbart, es erfolgt eine erste Gesprächsaufnahme. „Wir besprechen dann den weiteren Fahrplan und ich mache mir ein Bild von der Familie.“ Dabei stellt die 43-Jährige immer wieder fest, dass vor allem Sterbende offener über das naheliegende Ableben sprechen als die Familie. „Sterbende sprechen zumeist offener über den Tod.“ Jana Kahl begleitet anschließend den Sterbenden und deren Familie, steht mit Rat und Tat zur Seite. „Manchmal sind auch noch Dinge zwischen Familienmitgliedern nicht geklärt, dann versuchen wir diese auszuräumen, damit gerade der Sterbende seinen Seelenfrieden findet.“

Pflegekräfte zeitlich am Limit

In der Pflege vermisst Jana Kahl oftmals diesen intensiven und innigen abschließenden Weg. „Natürlich ist das eine personelle Frage, meistens fehlt den Mitarbeitern dafür schlichtweg die Zeit. Aber für alle Beteiligten ist dies von enormer Wichtigkeit.“ Demnach beschäftigte sich Jana Kahl schon seit längerem mit dem Gedanken, beruflich einen zweiten Weg einzuschlagen. „Ich belese mich sehr viel, versuche sehr viel zu recherchieren. Ich möchte langfristig diesen Weg auch hauptberuflich einschlagen und den Menschen einfach helfen.“

Nachfrage ist groß

Inmitten der Coronapandemie ist diese Aufgabe naturgemäß noch schwieriger geworden, dennoch versucht Jana Kahl auch hier behutsam und einfühlsam zu sein. „Sicherlich ist das manchmal eine Herausforderung, doch auch dieser muss man sich stellen, und das tue ich auch, und wir bekommen das immer ganz gut hin.“ Dabei sieht Jana Kahl auch in den kommenden Jahren absolut Bedarf. „Die Nachfrage ist groß und wird sicherlich nicht weniger. Von daher möchte ich dort mein Standbein festigen und den Familien unterstützend zur Seite stehen.“ Wer Kontakt zu Jana Kahl aufnehmen möchte und näheres über ihre Arbeit erfahren möchte, kann dies unter www.jana-kahl.de oder unter der Telefonnummer 01525/5 63 06 79.

Von Knut Hagedorn