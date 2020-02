Liebenwalde

Zum Jahresauftaktgespräch kamen am Mittwoch vergangener Woche in Liebenwalde Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos) und die Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ( CDU) zusammen. Neben dem Austausch über aktuelle Themen rund um Liebenwalde und seine Ortsteile standen auf der Agenda sowohl die Heidekrautbahn als auch die Entwicklungsperspektiven der Stadt am Finowkanal.

„Wir haben ständige Nachfrage nach Grundstücken. Leider dürfen wir vor Ort nur rund vier Hektar Fläche in den nächsten acht Jahren entwickeln“, klagt Lehmann. „Das gibt uns der aktuell geltende Landesentwicklungsplan vor – und das, obwohl sich Liebenwalde noch im Nahbereich zur Hauptstadt befindet. So könnten die Menschen mit der Bahn in etwa 45 Minuten in Berlin sein“. Nicole Walter-Mundt meint: „ Liebenwalde möchte wachsen – und es kann wachsen. Doch die gemeinsame Landesplanung mit Berlin bremst diese Entwicklung für Jahre aus. Das ist auch nicht gut für umliegende Städte wie Oranienburg oder Hohen-Neuendorf, die mit dem Wohnungsbau und der Infrastruktur kaum noch hinterherkommen. Hier braucht es auf Landesebene einen Perspektivwechsel.“

Zudem begrüßt sie die Initiative von Lehmann und der Niederbarnimer Eisenbahn, den stillgelegten Streckenabschnitt der Heidekrautbahn zwischen Wensickendorf und Liebenwalde zu reaktivieren. „Das ist gut für die Menschen vor Ort und kann dazu beitragen, die Verkehrswege nach Berlin zu entlasten“, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag.

Am 1. Dezember 1997 war der Betrieb der Heidekrautbahn zwischen Wensickendorf und Liebenwalde eingestellt worden. Im Auftrag der Niederbarnimer Eisenbahn-AG und Liebenwaldes wurde eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Strecke erstellt und im Sommer 2019 vorgestellt. Für die Ertüchtigung des 13 Kilometer langen Abschnitts sind Investitionen von rund 25 bis 30 Millionen Euro notwendig.

Von MAZonline