Kaffeeklatsch und Musik am Liebenwalder Stadthafen

Liebenwalde

Der im Januar 2020 gegründete Kulturverein Liebenwalde wurde durch bekannte Umstände in seinem Start ausgebremst. Zum Herbst hin möchte sich der Verein nun gerne Stück für Stück in das Kulturgeschehen in Liebenwalde und Umgebung integrieren. Am Sonntag, 20. September um 15 Uhr laden einige der Gründungsmitglieder zum netten Beisammensein und Gespräch im Stadthafen Liebenwalde ein. Die Veranstaltung findet draußen statt - bei entsprechender Abstandseinhaltung muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Unterstützt durch die Stadt Liebenwalde, wird es auch musikalische Unterhaltung mit dem Duo Prima - Lutz Möhwald (Klavier/Akkordeon/Gesang) und Michael H. Zimmermann (Gitarre/Gesang/Posaune) – geben. Die beiden spielen und singen bekannteste Schlager des 20. Jahrhunderts, aber auch Chansons, Swingstandards, Seemanns- und Stimmungslieder.

