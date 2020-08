Kein Durchkommen für Radfahrer in Neuholland

Liebenwalde/Neuholland

Seit Mittwoch ist auf dem Radweg zwischen der Hamburger Kreuzung (B167) bis zum alten Forsthaus kein Durchkommen für Radfahrer. Grund seien Sanierungsarbeiten auf dem Radweg, wie Hardy Henke, Bauamtsleiter der Stadt Liebenwalde, auf MAZ-Nachfrage mitteilte. so seien auf dem mittlerweile zehn Jahre alten Radweg weit über 80 Schadstellen festgestellt worden. „Wir haben dort fast durchgängig Netzrisse im Asphalt gefunden, der dichte Baumbestand hat Wurzelschäden am Radweg verursacht“, so Henke weiter. Die Schadstellen werden ausgefräst und dann mit einem neuen Überzug versehen. „Damit wird dann wieder ein qualitativ guter Radweg entstehen, so wie wir ihn haben wollen.“

Arbeiten sollen bis zum 21. August abgeschlossen sein

Der Zeitpunkt der Arbeiten stehe eng im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten auf der Bundesstraße 96 zwischen Teschendorf und Löwenberg. „Da die L213 dann Umleitungsstrecke während der Sperrungen ist, wurde uns vom Landesbetrieb Straßenwesen ein Zeitfenster für die Sanierungsarbeiten vorgegeben“, so Henke. Bis zum 21. August sollen die Arbeiten am Radweg abgeschlossen sein. „Wir haben hier Sondertechnik im Einsatz“, erklärte der Bauamtsleiter weiter. „Es können ja nicht die großen Maschinen aus dem Straßenbau eingesetzt werden.“ Aktuell laufen die Fräsarbeiten, zum Ende der nächsten Woche sollen dann auch die Asphaltarbeiten abgeschlossen sein.

Wenn alles nach Plan läuft, können die Radfahrer ab dem 24. August wieder auf dem fünf Kilometer langen Teilstück radeln.

Von Stefanie Fechner