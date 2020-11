Kfz-Mechaniker Hendrik Schmidt: Bodenständig und mit dem Blick fürs Wesentliche

Liebenwalde

Routiniert blickt Hendrik Schmidt in den Motorraum eines Autos, sein geschultes Auge sieht fast immer auf den ersten Blick Fehler und Mängel die behoben werden müssen. Seit fünf Jahren betreibt der 48-Jährige gebürtige Zwickauer seine eigene Kfz-Werkstatt in Liebenwalde. „Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer davon geträumt habe selbstständig zu sein, aber eines wollte ich immer – mein eigener Herr sein“, erklärt der Werkstattmeister aus der Ackerbürgerstadt.

Seit fünf Jahren betriebt Hendrik Schmidt (r.) eine Kfz-Werkstatt in Liebenwalde. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Zusammen mit seiner Frau und Kollege Frank schraubt, bohrt, misst und repariert Hendrik Schmidt an Autos, Nutzfahrzeugen und Zweirädern. „Klassiker sind dabei Serviceleistungen, die von den Kunden immer gerne bis zum letzten Tag aufgeschoben werden. Aber auch Kupplungsprobleme, Glasschäden oder Klimaserviceleistungen sind häufige Wünsche.“ Im Jahre 2014 eröffnete Schmidt in Wensickendorf seine erste eigene Werkstatt, ein Jahr später zog er nach Liebenwalde weiter. „Ich habe damals erfahren, dass der Metallbauer in Liebenwalde eine Halle vermietet. Irgendwann wurde die Auftragslage immer mehr, so dass ich zusammen mit Partnern in diesem Jahr das Gebäude erworben haben“, blickt der 48-Jährige zurück.

In diesem Gebäude soll eine zweite Halle entstehen. Quelle: Robert Roeske

Die Auftragslage ist stabil geblieben, so dass Hendrik Schmidt auch über einen Ausbau nachdenkt, eine weitere Halle wäre vorhanden. „Natürlich ist es zu Coronazeiten weniger geworden, aber ich möchte nicht klagen. Wir überlegene daher, zwei weitere Arbeitsplätze zu erschaffen, man muss ja auch Zukunftsorientiert blicken und denken.“ Ein Vorteil dabei ist ohne Frage, dass Hendrik Schmidt viele Flottenkunden hat.

Nachwuchssorgen auch in der Kfz-Branche

Allerdings hat auch Hendrik Schmidt ein Problem, über das viele Handwerksbetriebe klagen – fehlender Nachwuchs. „Ich hatte auch schon einen Auszubildenden und biete auch Praktika an. Allerdings ist die Nachfrage sehr gering, es fehlt einfach an jungen Leuten, die Lust auf diese Arbeit haben.“ Umso mehr schätzt Hendrik Schmidt da vor allem Kollege Frank. „Er ist jetzt seit über 30 Jahren in diesem Beruf. Ihn kann nichts mehr erschrecken.

Kfz-Mechaniker Hendrik Schmidt. Quelle: Robert Roeske

Während jüngere Kollegen sich erst nachlesen müssen, um Fehler zu finden, schaut Frank in den Motorraum und findet meistens nach zehn Minuten die Fehlerquelle. Diese Erfahrungswerte sind unbezahlbar.“ Die Kfz-Branche hat sich auch dahingehend verändert, dass viele Dinge nur noch mit Spezialwerkstatt und Auslesegeräten zu reparieren sind. „Ich sage jedem, der sich für den Job interessiert, dass man sich schmutzig machen wird, dass man bluten wird und dass man Rückenschmerzen bekommen kann“, sagt Schmidt schmunzelnd.

Von Knut Hagedorn