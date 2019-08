Sommerzeit gleich schönste Zeit. Das gilt auch für die Oberhaveler, die in diesen Wochen in alle Himmelsrichtungen in ihren Urlaub ausschwärmen. Für die MAZ öffneten einige Leser ihr privates Urlaubsalbum, um die schönsten Schnappschüsse mit unseren Lesern zu teilen. Was auffällt: Deutschland steht in diesem Jahr als Urlaubsziel auf der Liste ganz oben.