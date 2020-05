Kreuzbruch: Die Freiwillige Feuerwehr im positiven Wandel

Kreuzbruch

„Stell dir vor, du rufst die Feuerwehr – und keiner kommt!“ So beginnt ein Flyer, den Karsten Labudde (54) 2018 entwarf und in die Briefkästen der Kreuzbrucher Einwohner steckte. Die Aktion hatte einen ernsten Hintergrund, wie der stellvertretende Ortswehrführer erzählt. „Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir nur etwa zehn aktive Kameraden“, blickt er zurück. Die Feuerwehr fiel immer mehr aus der Beachtung des damaligen Liebenwalder Stadtbrandmeisters. „Irgendwo verständlich“, findet Karsten Labudde. „Auf Grund der geringen Mitgliederzahl investiert man natürlich irgendwann auch nicht mehr in die Truppe“, zeigt er Verständnis. Es seien einfach zu wenige Kameraden für eine wirklich funktionierende Feuerwehr gewesen. Die persönliche Schutzausrüstung der Kameraden sei veraltet gewesen, ebenso die Technik. „Ausbildungen gab es für uns zum damaligen Zeitpunkt auch nicht mehr.“

Mehr Kameraden, bessere Ausrüstung

Dieser Zustand sollte sich mit dem Amtsantritt von Heiko Müller, amtierender Stadtbrandmeister der Stadt Liebenwalde, grundlegend ändern. „Seit dem hat sich für uns vieles zum Positiven verändert“, zieht Karsten Labudde eine erste Bilanz. „Wir bekommen wieder zahlreiche Ausbildungen auf Kreisebene, außerdem haben wir neue Schutzausrüstungen für die Kameraden bekommen.“ Auch die veraltete Technik wurde ersetzt. Dies seien alles Kleinigkeiten, die aber zusammen viel ausmachten, so der stellvertretende Ortswehrführer. Auch die Flyer-Aktion des 54-Jährigen war ein voller Erfolg. „Das hat uns fünf neue Kameraden gebracht“, freut er sich. Anfang 2020 bekamen die Freiwilligen einen weiteren, großen Zuwachs. „Neun Kameraden aus dem Oranienburger Ortsteil Zehlendorf haben eine doppelte Mitgliedschaft beantragt“, erzählt Labudde weiter. Wenn also in Kreuzbruch die Funkmeldeempfänger zum Einsatz rufen, machen sich auch die Zehlendorfer auf den Weg. „Der Weg ist nicht weit, so dass sie immer fast gleichzeitig mit uns an der Wache eintreffen.“

22 aktive Einsatzkräfte zählt die Kreuzbrucher Feuerwehr mittlerweile. Quelle: Enrico Kugler

Vier Frauen unterstützen die Männer

So kann sich die Wehrleitung um Siegfried Bach über mittlerweile 22 aktive Kameraden freuen – unter ihnen auch vier Frauen. „Zwei der Damen sind neu zu uns gestoßen, sie haben mittlerweile ihre Grundausbildung zur Truppfrau und den Funklehrgang absolviert, so dass sie auch voll einsatzbereit sind.“ Dazu kommen noch eine Feuerwehrfrau aus Zehlendorf und Elke Schott (47). Sie ist seit Februar 2019 Mitglied der Feuerwehr. „Mein Großvater, mein Vater, mein Sohn – alle sind oder waren ebenfalls in der Feuerwehr“, erzählt sie. Eine Generation hätte aber dazwischen gefehlt. „Also musste ich ran“, schmunzelt sie. Auch sie ist mittlerweile dazu befähigt, aktiv am Einsatzgeschehen teilzunehmen. Sie arbeite viel in der Spätschicht, erklärt sie. „Daher bin ich oft tagsüber zu Hause und kann mit ausrücken.“ In der noch immer von Männern dominierten Domäne hat sie sich sehr gut eingefunden, wie sie selbst sagt. „Ich wurde super vom Team aufgenommen, man unterstützt sich einfach.“

Mittlerweile stehen auch drei ausgebildete Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. Quelle: Enrico Kugler

Nachwuchsprobleme plagen die Wehrführung

Philip Schiwe (26) ist schon seit zehn Jahren ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig. „Es hat sich sehr viel zum Positiven verändert“, findet auch er. „Wir machen einfach wieder mehr. Daran hat Karsten Labudde einen großen Anteil“, findet er lobende Worte für den Stellvertreter. 19 Einsätze mussten die Männer und Frauen der Kreuzbrucher Feuerwehr im Jahr 2019 absolvieren, die meisten davon sind technische Hilfeleistungen. „Aber auch Brände kommen immer mal wieder vor“, erläutert Karsten Labudde. Wenn die aktiven Kameraden gerade nicht im Einsatz sind, bringen sie sich auch vor Ort ein. „Wir unterstützen zum Beispiel beim Oster- und Hubertusfeuer“, so der 54-Jährige weiter. Die Einsätze werden mit einem Tragkraftspritzenfahrzeug, Baujahr 1995, absolviert. Auf ihm nehmen mittlerweile sogar drei ausgebildete Atemschutzgeräteträger Platz, was Karsten Labudde besonders freut. Mit dem Nachwuchs sieht es in Kreuzbruch dagegen eher schlecht aus. „Wir haben hier einfach zu wenige Kinder im Ort“, bedauert er. „Aber wenn sich interessierte Kinder finden, wären wir sofort zur Gründung einer Jugendfeuerwehr bereit. Das würde uns sehr freuen.“

Von Stefanie Fechner