Kreuzbruch: Missglücktes Überholmanöver sorgt für enormen Sachschaden

Liebenwalde

Ein 76-jähriger Oberhaveler befuhr mit seinem Mercedes am Donnerstagnachmittag (3. September) die L21 zwischen Kreuzbruch und Schleuse. „Offenbar hatte der Mann vor einer Kurve zum Überholen angesetzt und befand sich auch bereits auf der Gegenspur, als ihm ein Fahrzeug entgegen kam“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Krananhänger überschlägt sich

Der Mercedes-Fahrer versuchte noch auszuweichen und stieß dabei mit dem Gespann, welches er überholen wollte, zusammen. „Das Gespann, ein VW Crafter mit einem Krananhänger, kam in der Folge von der Straße ab“, so Feierbach weiter. Der Krananhänger überschlug sich dabei. Der 76-Jährige wurde mit einem Schock durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die L21 musste für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für drei Stunden tweilweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 70.000 Euro beziffert.

