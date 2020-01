Kulturverein freut sich über Mitstreiter

Liebenwalde

Seit vergangenen Sonnabend hat Liebenwalde einen Kulturverein. Er wurde von insgesamt elf anwesenden Einwohnern in der „ Mühlenseeschänke“ aus der Taufe gehoben. Der Verein unter Vorsitz von Maik Wolter, der zusammen mit seiner Frau Doreen bereits durch die Liebenwalder Hauskonzerte bekannt geworden ist, wird sich der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Literatur, darstellende und bildende Kunst widmen. Wer Mitglied in dem Verein werden möchte, kann sich bei den Wolters in Liebenwalde, Breite Straße 24, Telefon: 033054/869665 melden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 Euro im Jahr.

Bahnhofsgebäude im Visier

Wie es am Sonnabend hieß, sei es gewollt, dass der Kulturverein perspektivisch in das ehemalige Bahnhofsgebäude in Liebenwalde einzieht. Dieses soll, so war noch im vergangenen Jahr seitens der Stadtverwaltung informiert worden, saniert und 2021 fertiggestellt werden. Dann werde es dort, so hieß es, auch einen Veranstaltungsraum für etwa 80 Personen geben. Eine Tatsache, die dem Kulturverein und seiner Absicht, Einheimischen und Gästen der Region Veranstaltungsangebote unterbreiten zu wollen, sehr entgegenkommen würde.

Kontakt zum Gemeindekirchenrat suchen

Zunächst will der Kulturverein jedoch den Kontakt zu den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates von Liebenwalde suchen, um sich gemeinsam über das Projekt „ Kulturkirche Liebenwalde“ austauschen zu können. Der neugegründete Kulturverein würde sich dort gerne mit einbringen. Wie Maik Wolter am Sonnabend bei der Vereinsgründung noch einmal sagte, sei die Bereitstellung von Fördermitteln für Sanierungsarbeiten im Gotteshaus an die Nutzung als Kulturkirche gebunden gewesen. Zudem habe die Stadt Liebenwalde im vergangenen Jahr für die Kulturkirche eine finanzielle Unterstützung von 3000 Euro zur Verfügung gestellt. Dieses Geld sei jedoch bislang nicht abgerufen worden.

Die nächste Zusammenkunft des Kulturvereins findet am 11. Februar 2020 um 19 Uhr in der „ Mühlenseeschänke“ statt. Dann soll auch über eine zeitnahe Vorstellung des Kulturvereins in der Öffentlichkeit beraten werden.

Von Bert Wittke