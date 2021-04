Landstraße durch Freienhagen sorgt für ein Raser-Problem

Freienhagen

„58“ und ein roter, trauriger Smiley blinken auf, während das Auto an der Messstation in der Freienhagener Dorfstraße vorbei rauscht. „Das ist noch normal“, sagt Ortsvorsteher Thomas Liese schon fast resigniert. Eine kürzliche Auswertung der beiden Messanlagen entlang der L 213, die quer durch den Liebenwalder Ortsteil führt, zeigt erschreckende Ergebnisse. „Der Spitzenreiter wurde mit 196 km/h gemessen“, berichtet der Ortsvorsteher. Die Auswertung zeigt noch weitere beunruhigende Fakten: „In nur einem Monat haben über 900 Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von rund 90 Stundenkilometern an den Tag gelegt.“

An der Kirche sind in diesem Jahr noch Sanierungsarbeiten geplant. Quelle: Stefanie Fechner

Die L 213 ist Hauptverkehrsstrecke, das damit verbundene Verkehrsaufkommen ist für die Anwohner der Dorfstraße enorm belastend. Bernd Keichel-Enders wohnt seit 1996 in Freienhagen, ist Ortsbeiratsmitglied und Mitglied des Finanzausschusses der Stadt Liebenwalde. Die Straßen-Problematik ist ihm bestens bekannt.

Bern Eiche-Kenders engagiert sich im Freienhagener Ortsbeirat. Quelle: Stefanie Fechner

„Wir haben schon mehrfach Eingaben bei den zuständigen Ämtern gemacht, bisher aber ohne Erfolg.“ Die Freienhagener wünschen sich Tempo 30 und ein Überholverbot in der Ortsdurchfahrt. „Aber auch ein stationärer Blitzer wäre eine Maßnahme.“ Bisher sei man von schweren Unfällen innerhalb des Ortes verschont geblieben. „Aber das ist auch nur dem Glück zu verdanken.“

Es gibt leider keinen Bäcker mehr

Noch ein anderes Problem brennt Bernd Keichel-Enders und dem Ortsbeirat auf den Nägeln: es fehlt ein Sportplatz. „Es gibt nur einen ganz kleinen, abgezäunten Sportplatz nahe des Spielplatzes am Ortseingang, und der Anwohner ist davon auch nicht entzückt“, bringt er es auf den Punkt. Eine Fläche, die gäbe es offenbar an der L 213 zwischen dem Dorf und der Kleinsiedlung. „Aber die liegt in einem Natur- und Vogelschutzgebiet, eine Aufhebung wäre mit enormen Kosten verbunden.“ Auch einen Jugendclub gibt es nicht. Trotz allem sei Freienhagen bei seinen Anwohnern sehr beliebt, auch wenn es im Ort kaum noch Bauland gibt.

Seit 2018 wohnt Isabell Baugatz in Freienhagen - und will dort auch gar nicht mehr weg. Quelle: Stefanie Fechner

„Auch dass der beliebte Bäcker Brandenburg zu gemacht hat, ist wirklich schade“, bedauert Keichel-Enders. Eine Kita oder eine Schule sucht man in Freienhagen ebenfalls vergebens, die Familien weichen nach Liebenwalde oder Nassenheide aus.

Ein Bahnanschluss wäre toll

Doch auch die schönen Seiten des Dorfes kann er benennen. „Wir haben hier noch unverbaute Landschaft, das ist wirklich schön.“ Zudem gebe es einen Fakt über Freienhagen, den kaum jemand kenne: „Tilla Durieux, eine berühmte Schauspielerin aus der ersten Hälfte der 20er Jahre, hat hier mit ihrem Mann Ludwig Katzenellenbogen gelebt.“ Ihr Konterfei ziert sogar noch ein Haus in der Ernst-Thälmann-Straße. Einen Wunsch hat Bernd Keichel-Enders auch parat: „Es wäre toll, wenn es wieder einen Bahnanschluss in Liebenwalde geben würde.“

Freienhagen ist umgeben vom Wald, ein großer Teil befindet sich in einem Naturschutzgebiet. Quelle: Stefanie Fechner

Erst seit 2018 wohnt die 31-jährige Isabell Baugatz in Freienhagen. „Ich bin über Umwege hier her gekommen und habe hier meine große Liebe gefunden“, erzählt sie. Mittlerweile kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. „Ich will hier gar nicht mehr weg, in der Stadt ist es mir zu laut und zu wuselig.“ Neben dem Robustrinderhof, der über die Oberhaveler Grenzen hinaus bekannt ist, mag sie vor allem den Zusammenhalt unter den Nachbarn. „Es ist eine tolle Gemeinschaft, ein Geben und ein Nehmen. Hier hilft man sich noch.“

„Es gibt nichts, was mir hier wirklich fehlt“

Da kann ihr Reiner Müller nur zustimmen. „Wir haben hier ein tolles Verhältnis untereinander“, sagt er. Doch der Zustand der Straße vor seinem Grundstück mache ihm Sorgen, es reiht sich Schlagloch an Schlagloch. „Wir würden das ja sogar selbst in die Hand nehmen, wenn man uns das Material stellt.“ Schade sei auch, dass es den Bäcker nicht mehr gebe.

Rund um Freienhagen ist viel Natur unter Naturschutz. Quelle: Stefanie Fechner

Und der Fleischer in Nassenheide sei ja mittlerweile auch zu. Für Isabell Baugatz dagegen ist der Netto-Markt in Nassenheide völlig ausreichend, sagt sie. „Es gibt nichts, was mir hier wirklich fehlt.“ Die schöne Natur rings um Freienhagen nutzt die 31-Jährige, um sich auf das Fahrrad zu schwingen oder mit ihrem Hund spazieren zu gehen.

Von Stefanie Fechner