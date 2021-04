Leben in Kreuzbruch: 12 Höfe und eine Natur zum Wohlfühlen

Kreuzbruch

​Keine 60 Sekunden dauert für Autofahrer die Ortsdurchfahrt in Kreuzbruch. Ein paar Häuser, das Bürgerhaus und die Feuerwehr – mehr scheint es in diesem kleinen, beschaulichen Örtchen nicht zu geben. Doch der Ortsteil von Liebenwalde hat noch viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick erahnen mag. Fernab der Landesstraße 21 bietet das 180-Seelendorf nahezu unberührte Natur, Wiesen und Felder soweit das Auge reicht und zwölf Höfe – die sich links und rechts der Kreuzbrucher Straße kilometerlang befinden.

Carola Gräben lebt mit ihrer Familie seit vielen Jahrzehnten in Kreuzbruch.

Wunsch nach Glasfaser

Das 1717 erstmalig erwähnte Dörfchen Kreuzbruch war und wird bis heute von der Landwirtschaft geprägt. Auch Familie Gräben hat sich dieser seit 1990 verschrieben. „2007 haben wir dann zur Landwirtschaft noch unseren Hofladen gegründet und vermieten seit 13 Jahren auch drei Ferienwohnungen“, berichtet Carola Gräben und ergänzt: „Kreuzbruch ist meine Heimat. Ich hatte nie das Bedürfnis hier wegzugehen, warum sollte ich auch. Hier habe ich alles was mich glücklich macht.“ Carola Gräben, eigentlich Diplominformatikerin, übernahm ihren liebevoll dekorierten Vierseithof vom Vater. Mit insgesamt vier Generationen lebt Gräben in Kreuzbruch. Im Hofladen werden die Erzeugnisse der Haltung von Mutterkühen der Rasse deutsch Angus angeboten. Für die Gäste der Ferienwohnungen gibt es zudem Hühner, Ziegen, Esel, Gänse und Kaninchen zu bestaunen. „Ein Großteil der Gäste kommt vor allem wegen der Ruhe und natürlich der unberührten Natur“, so Gräben. Allerdings inmitten der Pandemie ruht die Vermietung der Ferienwohnungen.

Im Großen und Ganzen gibt es kaum etwas was Carola Gräben vermisst in ihrem Heimatort. „Schade ist, dass es unsere Gaststätte nicht mehr im Ort gibt. Zudem wünschen wir uns einen Anschluss an das neuverlegte Glasfaserkabelnetz, da sind wir bisher leider noch nicht berücksichtigt worden. Eine vernünftige Netzverbindung wäre aber schon super.“ Seit 1953 gibt es im Ort auch eine freiwillige Feuerwehr. Der stellvertretende Ortswehrführer Karsten Labudde kann sich dabei auf 22 Kameraden verlassen, wobei neben den eigenen Kameraden seit Anfang 2020 neun Einsatzkräfte aus Zehlendorf eine doppelte Mitgliedschaft haben. Wenn in Kreuzbruch die Meldeempfänger zum Alarm rufen, eilen somit auch die Zehlendorfer zum Einsatzort.

"Ein wundervoller Rückzugsort"

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Kreuzbruch erreichbar. Die Buslinie 805 verbindet den Liebenwalder Ortsteil mit Oranienburg und eben Liebenwalde. Allerdings bevorzugen die Einwohner die Idylle und Abgeschiedenheit ihres Ortes. „Schauen Sie sich einfach mal um, dass ist Natur pur“, ist auch Dagobert Becker von seinem Kreuzbruch begeistert. Seit 1996 lebt der 65-Jährige im Liebenwalder Ortsteil. „Kreuzbruch ist ein wundervoller Rückzugsort, ich genieße jeden Tag. In seiner Freizeit angelt Becker sehr gerne, auch hier hat Kreuzbruch viel zu bieten. Der Ort liegt im Naturpark Barnim und gehört zum Vogelschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet Obere Havelniederung. „Ich mag diesen ländlichen Charakter, man kennt sich im Ort und hilft sich auch untereinander. Das ist toll. Ansonsten haben wir alles was man benötigt zum Leben“, berichtet Becker.

Das Bürgerhaus in Kreuzbruch.

Auch für die nächste Generation wird in Kreuzbruch einiges getan. So ist ein Spielplatz entstanden, dazu ein kleines Fußballfeld mit zwei Toren und einer Festwiese inklusive einer kleinen Bühne. Vor der Coronapandemie fanden an diesem Ort viele Feste statt. Und um das Malerische dieses Ortes endgültig abzuschließen, befindet sich in unmittelbarer Nähe der Festwiese die Kirche des Ortes. Die Kirche ist ein neugotischer Backsteinbau aus den Jahren 1875 bis 1878 und ein absoluter Hingucker. „Wir sind sehr glücklich über dieses wundervolle Fleckchen Erde und wollen es natürlich auch behüten und beschützen“, mahnt Ortsvorsteher Dietmar Dessau. Leider kommt es immer wieder vor, dass Durchreisende Wälder und Seen verschmutzen, was den Ortsvorsteher ungemein ärgert. Rundum kann man bilanzieren – Kreuzbruch ist ein wunderschöner, kleiner Ort.

Von Knut Hagedorn