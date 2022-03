Liebenthal: Familiärer Zusammenhalt prägt die Freiwillige Feuerwehr

Liebenthal

Es ruckelt und rumpelt kurz in der modernen Tragkraftspritze, dann schafft sie es, das Wasser aus dem Brunnen zu ziehen und die Schläuche zu füllen – schon haben die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Liebenthal das dringend benötigte Nass in den Strahlrohren. Das, was am Freitagabend nur eine Übung war, muss im Ernstfall zügig und reibungslos klappen, wenn die aktiven Mitglieder zu einem Brandeinsatz ausrücken. Damit dem auch so ist, wird regelmäßig geübt.

Feuerwehr Liebenthal trifft sich regelmäßig zum Ausbildungsdienst

„Jeden letzten Freitag und jeden zweiten Dienstag im Monat finden wir uns um 19 Uhr am Gerätehaus zusammen, um zu üben“, erklärt der stellvertretende Ortswehrführer Marko Schymura (30), der an diesem Tag Ortswehrführer Andreas Rosenbusch vertritt. „Wir teilen uns die anfallende Arbeit, es ist eine tolle Zusammenarbeit“, schwärmt er.

Der Liebenthaler TSF hat zwar schon einige Jahre auf dem Fahrgestell, ist aber mit moderner Technik bestückt. Quelle: privat

Gemeinsam sind die Männer für 18 Einsatzkräfte verantwortlich, die im Alarmfall flugs das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) besetzen. „Unser Fahrzeug ist zwar Baujahr 2003, aber fast vollständig mit neuer Technik bestückt“, erklärt der 30-Jährige, der in Liebenthal aufwuchs und auch schon seit 2001 der örtlichen Feuerwehr angehört.

In Liebenthal halten alle zusammen

Auch die Frauenquote kann sich sehen lassen: Von den 18 Einsatzkräften sind zwei Damen mit dabei, eine dritte Frau wird in den nächsten Tagen die Einsatzabteilung verstärken. Nur eine Jugendfeuerwehr, die gibt es nicht, bedauert Marko Schymura. „Aber wir arbeiten gerade an einem Konzept, um weitere Liebenthaler Kinder bei der Jugendfeuerwehr in Hammer unterzubringen. Eine unserer Kameradinnen ist dort schon Jugendbetreuerin“, zeigt er sich hoffnungsvoll.

In ihrem 2013 erbauten Gerätehaus fühlen sich die Einsatzkräfte pudelwohl. Quelle: Knut Hagedorn

Besonders stolz ist der stellvertretende Ortswehrführer auf die Unterstützung, welche die Feuerwehr aus dem Ort erfährt. „Die Firma Pehns hat uns einen Löschrucksack und eine spezielle Waldbrand-Hacke gesponsert“, freut er sich. Alles ist mittlerweile auf dem TSF verladen und einsatzbereit. „Dafür bedanken wir uns recht herzlich.“

Ein größeres Feuerwehrfahrzeug ist der Herzenswunsch der Liebenthaler

Einen kleinen Wermutstropfen hat der Liebenthaler trotzdem auf dem Herzen. „Auf unser Fahrzeug passen leider nur sechs Einsatzkräfte, sodass immer wieder Kameraden zurückgelassen werden müssen, wenn wir zum Einsatz fahren.“ Und tatsächlich böte die Fahrzeughalle auch ausreichend Platz für ein größeres Feuerwehrfahrzeug – obwohl sich die ehrenamtlichen Brandschützer ihr 2013 neu erbautes Gerätehaus mit anderen Institutionen teilen.

Fabian Miethe unterstützt die Liebenthaler Feuerwehr seit September 2021. Quelle: privat

„Hier ist noch der örtliche Jugendclub, das Gemeindezentrum und das Büro des Ortsvorstehers untergebracht“, erklärt er. Die Zusammenarbeit verlaufe aber reibungslos. „Jeder unterstützt jeden, das ist es auch, was unser Dorf ausmacht.“ Dies zeige sich auch bei der geplanten Festveranstaltung zum 112-jährigen Jubiläum der Feuerwehr am 6. August dieses Jahres. „Es gibt ein Festkomitee bestehend aus der Feuerwehr, dem Ortsbeirat und dem Schützenverein und auch die Kirche hilft mit.“

Und die Feier haben sich die Ehrenamtler auch redlich verdient, denn sie arbeiten dem Trend entgegen: „Unsere Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 2019 waren wir noch elf, heute 18“, so Marko Schymura erfreut.

Zuwachs für die Feuerwehr auch während der Coronapandemie

Sogar während der Coronapandemie kamen neue Kameraden hinzu. Woran das liegen könnte, da hat der stellvertretende Feuerwehrchef so eine Ahnung. „Wir pflegen hier eine sehr gute Kameradschaft und alle fühlen sich wirklich wohl. Auch auf diejenigen, die neu hier her ziehen, gehen wir offen zu. Dadurch konnten wir schon Quereinsteiger, aber auch schon fertig ausgebildete Feuerwehrleute dazu gewinnen.“

Ein Gebäudebrand forderte die Liebenthaler Feuerwehrleute im Januar dieses Jahres. Quelle: Bert Wittke

Einer der frischen Quereinsteiger ist Fabian Miethe (34), der erst im Februar des vergangenen Jahres aus Berlin nach Liebenthal zog und nach eigenem Bekunden zuvor noch nie etwas mit der Feuerwehr zu tun hatte. „Wir sind bewusst aufs Dorf gezogen, und wenn man hier in die Gemeinschaft aufgenommen werden will, ist die Feuerwehr einfach die beste Option, und die Freiwillige Feuerwehr braucht einfach Mitglieder.“

Mittlerweile hat er sich nach seinem Eintritt im vergangenen September im Gerätehaus in der Alten Liebenwalder Straße gut eingelebt. Zu seinem Feuerwehr-Glück fehlt jetzt nur noch die Truppmann-Ausbildung. „Aber im Dienst hier am Standort habe ich schon viel gelernt. Außerdem ist es hier sehr familiär. Ich kann nur jedem, der sich für die Feuerwehr interessiert, raten: Einfach mal vorbei kommen, es macht wirklich Spaß.“

Von Stefanie Fechner