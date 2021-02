Liebenthal: Landwirt bemängelt schlechten Straßenzustand

Liebenwalde

Im Rahmen der Liebenwalder Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend äußerte Bürger Martin Mittelstädt Kritik am Zustand einiger Straßen im Liebenwalder Ortsteil Liebenthal.

Bauamtsleiter Hardy Henke. Quelle: MAZ-Archiv

„Bereits im vergangenen Jahr hatte ich angemerkt, dass vor allem die Alte Liebenwalder Straße, der Uhlendorfer Weg und der Prötzelweg in einem katastrophalen Zustand sind“, bekräftigte Landwirt Mittelstädt sein Anliegen. Auch Bauamtsleiter Hardy Henke ist sich der Lage bewusst: „Wir sind da auf jeden Fall in der Bringepflicht, dass ist absolut richtig. Wir schauen uns in den kommenden Tagen alle in Frage kommenden Straßen an und sammeln dann die Missstände. Aktuell ist nur das Problem, dass noch Frost im Boden ist und es so schwierig ist, die Missstände zu beheben. Wir sind da aber dran und wollen dies zeitnah beheben.“

Von Knut Hagedorn