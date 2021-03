Liebenthal: Süße Osterüberraschungen im Haustierpark

Liebenthal

Für strahlende Kinderaugen möchte der Haustierpark im Liebenwalder Ortsteil Liebenthal am Ostersonntag sorgen. „Es wird viele Überraschungen für die Kinder geben, wir werden an vielen Stellen im Tierpark Süßigkeiten und Osterüberraschungen verstecken“, berichtet Inhaberin Lydia Rick.

Osterüberraschungen als gepflegte Tradition

Von 10 bis 18 Uhr ist der Haustierpark geöffnet, auch am Ostersonntag. „Stand jetzt wird sich daran auch nichts ändern, wir haben jedenfalls noch nichts gehört, dass die Verordnungen dahingehend verändert werden“, erklärt Rick, die seit Januar 2020 federführend im Park verantwortlich ist. Allerdings weist Lydia Rick auch daraufhin, dass die gängigen Abstands- und Hygieneregeln auch im Haustierpark gelten. Dementsprechend ist im gesamten Park Maskenpflicht, zudem wird auf die Abstandsregelungen hingewiesen. Mit der Aktion am Ostersonntag folgt Lydia Rick einer Tradition des Haustierparks. „Bereits meine Vorgänger haben dies so gehandhabt und wir pflegen diese Tradition sehr gerne. Im vergangenen Jahr mussten wir coronabedingt leider über Ostern den Park schließen, haben die Osterüberraschung für die Kinder dann aber im Mai nachgeholt.“ Für Lydia Rick geht es vor allem darum, in strahlende Kinderaugen zu schauen. „Gerade Kinder- und Jugendliche leider extrem unter der Pandemie, wir wollen ihnen so etwas Gutes tun.“

Freikarten bei der MAZ gewinnen

Bereits am Eingang wird dann ein lebendiger Osterhase auf die Tierparkbesucher warten. Des Weiteren sind Hüpfburgen und Spielplätze im Park geöffnet. „Es wird auch die Möglichkeit geben im Park unsere Essensangebote wahrzunehmen und an unserer Eistheke ein köstliches Eis zu kaufen, alles natürlich nur zum Mitnehmen.“ Wer nur Interesse hat mit seiner Familie den Haustierpark in Liebenthal zu besuchen, kann mit ein wenig Glück zwei Familienkarten gewinnen. Die MAZ verlost am Donnerstag um 10 Uhr unter der Telefonnummer 03301/59 45 15 zwei Familienkarten (zwei Erwachsene plus drei Kinder). Die MAZ wünscht viel Glück.

Von Knut Hagedorn