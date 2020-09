Liebenthaler Haustierpark wappnet sich gegen die Schweinepest

Oberhavel

Die Afrikanische Schweinepest ist in Brandenburg auf dem Vormarsch. Am Donnerstag hatte das Friedrich-Löffler-Institut das Virus bei mittlerweile sieben Wildschweinen nachgewiesen, die tot in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree gefunden wurden.

Nun müssen auch die Oberhaveler Tierparks reagieren, um ihren Tierbestand zu schützen. Das hat Lydia Rick (53) vom Haus- und Wildtierpark Liebenthal bereits getan. „Wir haben aktuell 15 Schweine im Park“, berichtet die Chefin. Darunter seltene Rassen wir das Duroc-Schwein. „Diese Arten gibt es nicht mehr an jeder Ecke, sie sind vom Aussterben bedroht“, weiß die Liebenthalerin zu berichten. Ein Fall der afrikanischen Schweinepest in ihrem Tierpark würde wohl bedeuten, dass alle Schweine getötet werden müssten – ein großer Verlust für den kleinen Park. Natürlich sei die Schweinepest eine gefährliche Situation, so Lydia Rick. Vor allem, da der Haustierpark mitten im Wald liegt.

Tierpark-Mitarbeiterin Tracy Hütt kümmert sich um die Schleuse. Quelle: Robert Roeske

Doch die Gefahr geht nicht von den im Wald lebenden Wildschweinen aus, sagt die 53-Jährige. „Der Haustierpark ist mit einem zwei Meter hohen, in die Erde eingelassenen Zaun gesichert“, erzählt sie. Dazu komme ein zusätzlicher Elektro-Zaun. „Dass ein Wildschwein diesen Zaun überwindet, halte ich für ausgeschlossen.“ Die Gefahr drohe viel mehr durch die Besucher, welche die Waldwege rund um das Gelände nutzen. „Daher haben wir jetzt eine Desinfektions-Schleuse am Eingang, durch die jeder Besucher laufen muss“, erläutert Lydia Rick. Dabei werden die Schuhsohlen der Besucher gereinigt und desinfiziert, so dass keine Viren in den Park geschleppt werden. Den Park zu schließen sei aber keine Option, betont sie. „Zum einen wollen wir das gar nicht, zum anderen können wir uns das wegen der Coronapandemie auch gar nicht erlauben.“

Veränderungen im Betriebsablauf sind die Folge

Auch im Betriebsablauf gab es Veränderungen. „Das Futter für die Tiere lagert in einer extra Scheune auf der anderen Seite des Parkes“, erklärt Lydia Rick. Das Fahrzeug, welches das Futter zu den Tieren bringt, muss zum Erreichen der Scheune einen Waldweg befahren. „Aus diesem Grund werden die Reifen des Fahrzeugs regelmäßig desinfiziert.“ Auch Futtermittel und Einstreu mussten auf einer Höhe von 1,80 Meter gelagert werden. „Aber wir lassen uns weder von Corona noch von der afrikanischen Schweinepest den Mut nehmen“, zeigt sich die Inhaberin kämpferisch. Das Veterinäramt habe sie auf Nachfrage sehr gut beraten, betont sie. „Die Idee mit der Schleuse stammt daher“, erklärt Lydia Rick. Der schlimmste Fall wäre ein totes Wildschwein in der Nähe des Haustierparks. „Dann kann ich nur hoffen, dass die Verantwortlichen schnell genug reagieren.“ Eine große Bitte hat sie an die Besucher: „Bitte verfüttern Sie nur das an unsere Tiere, was Sie auch bei uns kaufen können“, appelliert sie. Mitgebrachtes Futter oder Essensreste könnten für die Tiere schnell gefährlich werden.

Besucher könnten das Virus an ihren Schuhen in den Park tragen. Quelle: Robert Roeske

Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest laufen im Land Brandenburg auf Hochtouren, verkündet das Ministerium für Soziales und Gesundheit auf ihrer Homepage. Oberstes Ziel sei es, die Tierseuche auf ein möglichst kleines Gebiet einzudämmen und zu verhindern, dass dieses sich ausbreiten kann.

Von Stefanie Fechner