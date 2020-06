Liebenthaler Waschbärgehege wird eingeweiht – MAZ verlost Freikarten

Liebenthal

Feierlich wird es im Wildpferdepark undHaustierpark Liebenthal am kommenden Sonntag (21. Juni), wenn ab zehn Uhr das neue Waschbärgehege eingeweiht wird. Zwei Waschbären bekommen prominente Paten: Uwe und Iris Abel, bekannt aus der RTL-Sendung „ Bauer sucht Frau“, werden am Sonntag ebenfalls in Liebenthal erwartet. Für das leibliche Wohl der Gäste ist natürlich gesorgt.

Die MAZ verlost zwei Familienkarten für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Rufen Sie dazu einfach am Donnerstag (18. Juni) um 11 Uhr unter der Telefonnummer 03301/594516 an. Die ersten beiden Anrufer gewinnen die Karten. Die Namen sind dann am Sonntag an der Kasse des Haustierparks hinterlegt.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere MAZ+ Artikel

Von Stefanie Fechner