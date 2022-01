Liebenwalde: 66-Jährige bringt Elektroschocker zum Einsatz

Liebenwalde

Eine 66-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag (20. Januar) gegen 17.30 Uhr mit einer weiteren Person und ihren beiden Hunden in der Straße Am Weinberg in Liebenwalde unterwegs. An einer Grundstücksumzäunung sei ein dritter Hund ins Spiel gekommen, der die beiden Hunde der 66-Jährigen anbellte. „Daraufhin brachte die Frau einen mitgeführten Elektroschocker zum Einsatz. Sie gab einen Impuls in die Luft ab, ohne den fremden Hund dabei zu treffen“, berichtete Henrik Schadow, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Ein Zeuge beobachtete die Situation und informierte die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen nahm er der 66-Jährigen den Elektroschocker ab. „Die Polizisten vor Ort stellten fest, dass der Elektroschocker als Taschenlampe getarnt war und kein Prüfzeichen trug“, so der Polizeisprecher weiter. Das Gerät wurde sichergestellt. Die 66-Jährige sieht sich nun einer Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegenüber.

Von MAZonline