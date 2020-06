Die geplante Bebauung des einstigen Gutsgeländes im Liebenwalder Ortsteil Hammer durch einen Berliner Investor nimmt konkrete Formen an. Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag nahm dieses Bauvorhaben wie auch der anvisierte Bau eines Parkplatzes in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Liebenwalde weitere Hürden.