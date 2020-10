Liebenwalde: Berliner Straße wird gesperrt

Liebenwalde

Am kommenden Mittwoch (28. Oktober) erfolgt die jährliche Brückeninspektion mit entsprechenden Wartungsarbeiten der Hubbrücke in der Berliner Straße in Liebenwalde. Für die Durchführung dieser Arbeiten muss die Berliner Straße zwischen 7 Uhr und 17 Uhr zeitweilig für alle Verkehrsarten voll gesperrt werden. Das teilte die Stadtverwaltung Liebenwalde am Freitag mit.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Vollsperrung jedoch nur intervallmäßig erforderlich, so dass eine Überquerung der Brücke sowohl für den Fahrzeug- als auch den Fußgängerverkehr in Abständen möglich ist. Mit entsprechenden kürzeren Wartezeiten muss jedoch gerechnet werden. Die Busse der Linie 805 verkehren planmäßig.

Von MAZonline