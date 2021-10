Liebenwalde: Corona-Teststelle wird geschlossen

Liebenwalde

Die Corona-Teststelle in der Ackerbürgerstadt Liebenwalde wird zum Freitag, 8. Oktober, geschlossen. Dies teilte die Liebenwalder Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Zu wenig Nachfrage

Die Corona-Teststation war in den vergangenen Monaten im Museumshof aufgebaut worden. „Mit der geänderten Gesetzeslage und wegen der gesunkenen Nachfrage an Testungen in der Teststelle wurde entschieden, dass die Covid-19-Teststelle geschlossen wird“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Wer einen Corona-Test benötigt , kann sich auf www.oberhavel.de über weitere Teststationen informieren.

Von Knut Hagedorn