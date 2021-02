Liebenwalde: Diebstahl von Baustelle verursacht 45.000 Euro Schaden

Liebenwalde

In der Nacht zu Freitag (5. Februar) haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle in der Havelstraße in Liebenwalde verschafft. „Sie stahlen dort einen Meißel, der als Anbaugerät für einen Bagger genutzt wird“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Der meißel mit der Typenbezeichnung „V1200“ hat einen Wert von etwa 45.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline