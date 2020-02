Liebenwalde: Europaweite Ausschreibung für Umbau am Bahnhof

Liebenwalde

Das seit einigen Jahren leerstehende und ungenutzte Bahnhofsgebäude in der Liebenwalder Bahnhofstraße soll wieder mit Leben gefüllt werden. Darüber sind sich die Stadtverordneten der Ackerbürgerstadt schon seit längerem im Klaren. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wurde mit positiven Ergebnis bereits durchgeführt. In der oberen Etage des einstigen Bahnhofsgebäudes sollen Büroräume entstehen. Das Erdgeschoss soll zukünftig ein Treffpunkt für die Senioren der Stadt werden, Räumlichkeiten für Veranstaltungen und der Möglichkeit zum Verweilen sollen zudem in einem Anbau entstehen. Der jetzige Güterschuppen soll dafür weichen und für einen Neubau Platz machen. Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Liebenwalde am Donnerstagabend teilte Bürgermeister Jörn Lehmann den Stadtverordneten mit, dass aktuell eine europaweite Ausschreibung zum Planungsverfahren läuft. Erst wenn dieses vergeben ist, werden die Bauvorhaben anschließend umgesetzt. Das gesamte Bauvolumen soll 1,9 Millionen Euro umfassen.

Das alte Gärtnereigelände an der Havelstraße soll abgerissen werden. Quelle: Robert Roeske

Langfristig gebaut werden könnte auch auf dem Gelände der einstigen Gärtnerei in der Havelstraße. Dort stehen aktuell noch einige leerstehende Gebäude, die nicht mehr genutzt werden und verfallen, die demnächst abgerissen werden sollen. Anschließend soll auch der Boden entkontaminiert werden. Insgesamt werden diese Arbeiten einen Kostenrahmen von 794 000 Euro einnehmen, wovon 635 000 Euro aus Fördergeldern bestehen werden. Auch darüber informierte Bürgermeister Jörn Lehmann die anwesenden Stadtverordneten am Donnerstagabend im Liebenwalder Rathaus. Allerdings stehen noch keine Bauvorhaben für dieses Gelände fest. „Wir wollen diese Fläche zunächst freimachen, was dann später damit passiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt“, erklärt Hauptamtsleiterin Martina Schnur auf MAZ-Nachfrage.

Von Knut Hagedorn