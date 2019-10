Liebenwalde

Eingezäunt und in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand – so präsentiert sich die Freilichtbühne in der Ackerbürgerstadt Liebenwalde seit vielen Jahren. Nach dem Willen des Liebenwalder Ortsbeirates soll dieser unzumutbare Zustand nun verändert werden und eine grundlegende Sanierung auf den Weg gebracht...