Mehr als eine Million Aufrufe hat das Video eines Youtubers, in dem er sich auf dem Hof der mittlerweile verstorbenen und als „Hundesammlerin“ zu unrühmlicher Berühmtheit gelangten Gisela Voß aus Liebenwalde umsieht. Was mit dem vermüllten und verlassenen Gelände in der Zehdenicker Chaussee passieren soll, scheint noch immer unklar.