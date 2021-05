Liebenwalde: Klappbrücke funktioniert wieder reibungslos

Liebenwalde

Wochenlang verzögerten sich die Wartungsarbeiten an der Liebenwalder Klappbrücke in der Berliner Straße – coronabedingte Lieferschwierigkeiten für dringend benötigte Ersatzteile waren der Grund (MAZ berichtete). Seit Freitag, 7. Mai, sind diese nun abgeschlossen, die Motoren laufen wieder einwandfrei, die Brücke hebt und senkt sich wieder.

Ab Herrentag verlängerte Brückenzeiten

„An 3. Mai wurden die Motoren wieder an der Brücke angebracht, am 7. Mai wurden noch Restarbeiten getätigt“, berichtet Hafenmeister Lutz Holzendorf, der sich erfreut zeigte, dass die Ersatzteile dann doch schneller kamen als befürchtet. Im Zuge der Feinarbeiten am Freitag wurde die Berliner Straße voll gesperrt. „Nach etwas mehr als drei Stunden waren die Arbeiten und damit auch die Vollsperrung beendet“, so der Hafenmeister erleichtert. Um 8.30 Uhr wird nun wieder erstmals die Brücke angehoben für den Bootsverkehr, bis zum Herrentag ist die abschließende Öffnung der Brücke gegen 17 Uhr. „Ab Herrentag wird dies dann wieder verlängert, dann ist die letzte Brückenhebung gegen 19.30 Uhr“, so Holzendorf. Vor allem für den Herrentag hofft man am Stadthafen auf gutes Wetter und demnach viele Gäste. „Schon am Wochenende waren wir sehr gut besucht, was uns nach den schwierigen letzten Wochen sehr freut“, so Hafenmeister Lutz Holzendorf abschließend.

Von Knut Hagedorn