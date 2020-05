Liebenwalde

Am Montagabend (18. Mai) um 23:15 Uhr befuhr ein 74-Jähriger die L21 aus Richtung Zehlendorf in Richtung Kreuzbruch, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Wild kam. Dabei entstand ein Sachschaden im Frontbereich von etwa 1 000 Euro. Das Wildschwein verendete vor Ort, der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Anzeige

Von MAZonline