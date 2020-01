Modellflieger unterm Hallendach

Liebenwalde

Es war Punkt zehn Uhr, da hoben in der Weinberghalle die ersten Modellflieger ab. Sie drehten Pirouetten, standen in der Luft. Ein paar Meter weiter bereitete Frank Sander seine Gefährte gerade zum Abheben vor. Unter anderem hatte er auch ein fliegendes Huhn und einen Käfer dabei. Inspirieren lassen hat der Oranienburger sich dafür in einer Modellzeitschrift. „Zwei, drei Tage baue ich an so einem Modell“, sagt der 53-Jährige.

Sander gehört zum Stamm beim Modellfliegerclub Neuholland. Und so war es für ihn selbstverständlich, dass er am Sonntag bei der Flugshow in der Liebenwalder Weinberghalle mit dabei war. Die Veranstaltung ist für den Club jedes Jahr das Highlight im Kalender. Jedes Jahr kommen 400 bis 600 Zuschauer, und auch von außerhalb laden sich die Modellbaufans Verstärkung ein. So standen auch Mitglieder befreundeter Clubs aus Nauen, Anklam, Pasewalk, Frankfurt/Oder und Löcknitz auf dem Parkett.

MFC-Chef Mathias Fischer steht auf Hubschrauber-Modelle. Quelle: Marco Paetzel

Die weiteste Anreise hatte aber der Modellfliegerclub von der Insel Rügen. „Wir geben uns auch Mühe, dass wir jedes Jahr ein bisschen wachsen und den Leuten etwas Besonderes bieten“, erklärt Mathias Fischer, der Vorsitzende des MFC Neuholland. Stolz war er deshalb, dass zwei Leute vom ADAC vor der Weinberghalle standen, samt einem quietschgelben Kleinwagen, der als Überschlagssimulator diente.

Die Flugshow, sagt der Vorsitzende, ist wichtig für den MFC, der erst seit 2018 ein Verein ist. Vor mittlerweile 25 Jahren fing alles mit zwei, drei Modellfans an, die ihre Gefährte über die Wiese fliegen ließen. Heute gibt es ein Dutzend Mitglieder aus dem ganzen Landkreis und Berlin, das Durchschnittsalter liegt etwa bei 50 Jahren. „Wie überall fehlt auch uns natürlich der Nachwuchs. Mit der Show wollen wir ein bisschen auf uns aufmerksam machen“, sagt der 37-Jährige. 70 Euro kostet die Mitgliedschaft im Verein, dazu kommt noch eine Versicherung ab 60 Euro. Jeden Sonntag treffen sich die MFCler auf dem Modellflugplatz in Hammer, wo sie rund 1000 Quadratmeter Platz für ihr Hobby haben.

Von Marco Paetzel