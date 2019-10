Liebenwalde

In der Ackerbürgerstadt Liebenwalde entstehen zusätzliche Parkflächen. Dies wurde auf der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag auf den Weg gebracht. In der Rudolf-Breitscheid-Straße 26 werden bis zu zehn Parkplätze für Pkw entstehen. Die Liebenwalder Stadtverordneten stimmten dem Antrag einstimmig zu....