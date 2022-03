Liebenwalde: Nicole Walter-Mundt unterstützt Hobbyflieger

Liebenwalde

Der Modellfliegerclub MFC Neuholland e.V. erhält Unterstützung aus dem Landtag Brandenburg. Um für ihren Modellflugplatz auf einer Fläche in der Nähe von Hammer eine Lösung mit dem Landesumweltamt (LfU) zu finden, wird derzeit ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt. Doch das kostet dem Verein aus Liebenwalde mit seinen 13 Mitgliedern viel Geld. Die Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt (CDU) unterstützt dieses Vorhaben nun mit einer Geldspende über 500 Euro.

Bereits ein erster Treffen vor Ort im Januar

Bereits im Januar dieses Jahres kam auf Initiative der Abgeordneten ein Vor-Ort-Termin mit den Vertretern des Landesumweltamtes (LfU), Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos) und dem Vereinsvorstand um Mathias Fischer zustande, um eine Lösung im Sinne des Vereins finden zu können. Nicole Walter-Mundt sagt: „Einzig ein weiteres Gutachten oder eine übergeordnete Studie mit neuen Erkenntnissen zu den Auswirkungen der Modellfliegerei auf den Artenschutz können zu einer neuen Bewertung der Sachlage im Sinne des Vereins führen. Hierbei habe ich den Vereinsmitgliedern meine weitere Unterstützung zugesagt, um die Zweifel der Umweltbehörde aus Potsdam an diesem Projekt entkräften zu können.“

Modellflieger kämpfen gegen Windmühlen

Seit vielen Jahren kämpft der MFC Neuholland e.V. gegen die Mühlen der Potsdamer Umweltbehörde an. Etliche Briefwechsel, Gespräche und Anfragen hatte es in der Vergangenheit schon gegeben. Denn der Verein möchte für seinen Modellflugplatz in der Nähe von Hammer eine erweiterte Aufstiegserlaubnis erlangen. Das Landesumweltamt hatte jedoch artenschutzrechtliche Bedenken angemeldet und untersagt deshalb die Nutzung des Flugplatzes in der Hauptsaison zwischen April und Juni. Der MFC Neuholland e.V. ist überregional bekannt für seine Hallenflugshows, die regelmäßig im Winter in der Weinberghalle in Liebenwalde stattfinden. In den Frühlings- und Sommermonaten starten zudem größere Modelle mit unterschiedlichen Antriebsarten von einem Feld in der Nähe von Hammer aus. Dort soll künftig auch ein echter Modellflugplatz entstehen, sofern die Bedenken der Behörden ausgeräumt sind.

Von MAZonline