Liebenwalde: Saisonbeginn am „Langen Trödel“ verzögert sich

Der Beginn der diesjährigen Wassertourismus-Saison am Finowkanal-Abschnitt „langer Trödel“ zwischen Liebenwalde und Zerpenschleuse verzögert sich. Ursächlich sind coronabedingte Lieferschwierigkeiten von Bauteilen an den beweglichen Brücken.

