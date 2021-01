Liebenwalde

Auf dem Marktplatz in Liebenwalde beschmierten Unbekannte einen Schaukasten und brachten mit grüner Farbe ein 30 x 30 Zentimeter großes Hakenkreuz auf. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes bemerkte die Schmiererei am Mittwoch (27. Januar) und zeigten den Sachverhalt gegen 8 Uhr bei der Revierpolizei an. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von MAZonline