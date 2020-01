Liebenwalde

Was wird aus dem Preußischen Hof in Liebenwalde? Seit dem 31. Dezember 2017 ist das Hotel geschlossen – überraschend auch für die Stadt. „Wir sind nicht Eigentümer und wurden damals auch vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Bürgermeister Jörn Lehmann. „Wir haben das auch nicht vom Eigentümer erfahren. Mitarbeiter haben es uns erzählt.“ Es sei schade, dass das Objekt schon so lange ungenutzt ist. „Wir wissen, dass es leer steht. Und wir wissen auch, dass der Wachschutz dort unterwegs ist“, erklärt Lehmann. „Mehr aber nicht. Wir kennen keine Pläne und haben auch keinerlei Kontakt zum Eigentümer. Irgendwann hatten wir ihn auch mal angeschrieben. Eine Antwort gab es nicht.“

Das Objekt wird vom Wachschutz bewacht. Quelle: Bert Wittke

Gerüchte, dass Michael Bethke das Objekt gekauft und dort einen Wohnpark für Seniorenheim eröffnen möchte, bestätigte der Geschäftsführer auf MAZ-Nachfrage nicht. „Nein!“, so seine klare Antwort. „Ich kenne das Areal dort gar nicht. Ich habe den Preußischen Hof nicht gekauft.“

Geschlossen! Quelle: Bert Wittke

Bürgermeister Jörn Lehmann erhofft sich trotzdem, dass bald wieder Leben in die Gebäude einzieht. „Das Hotel hat in Bestzeiten viele Gäste nach Liebenwalde gezogen. Das haben wir gemerkt. Die Menschen haben in unserer Stadt gegessen oder das Museum besucht. Das war schon zu merken.“ Er würde sich freuen, wenn jemand Geld in die Hand nimmt, um die Anlage zu modernisieren und wieder ein Hotel ans Netz gehen würde. „Oder es wäre auch eine Reha-Einrichtung möglich“, sagt Lehmann. Ob nun ein Senioren-Wohnheim sinnvoll wäre, ließ das Stadtoberhaupt offen. „Bis zu einem gewissen Punkt hätte das Charme“, findet Lehmann. „Doch ältere Menschen wollen nah am Geschehen sein und nicht so abgeschieden vom Zentrum leben.“

Von Sebastian Morgner