Manfred Schroeder, seit einem Vierteljahrhundert Schiedsmann in Liebenwalde, war am Freitag auf der B 167 bei einem Unfall ums Leben gekommen. In der Stadt war er durch sein Amt vielen bekannt. Schroeders Tod sei ein großer Verlust, sagt etwa Neuhollands ehemaliger Ortsvorsteher Gerhard Steger.