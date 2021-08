Liebenwalder Blumengeschäft feiert 30-jähriges Bestehen

Liebenwalde

Als die politische Wende Anfang der neunziger Jahre aus zwei deutschen Staaten ein vereinigtes Land machte, sorgte das auch für viele Menschen für einschneidende Veränderungen im gewohnten Alltag. So auch für Ingrid Bauer aus Groß Mutz. „Ich arbeitete zu Ostzeiten in einer Gärtnerei in Liebenwalde. Diese wurde nach der Wende zugemacht. Ich musste also was riskieren, um nicht arbeitslos zu werden“, erinnert sich die 68-Jährige. Also eröffnete Ingrid Bauer am 19. August 1991 ihren eigenen Blumenladen, der 30 Jahre später immer noch seine Kunden mit frischen Blumen versorgt.

„Die ersten Jahre waren hart, da eine Selbstständigkeit für mich totales Neuland war. Im ersten Jahr war ich komplett auf mich allein gestellt und die Sorge vor einem Scheitern war sehr präsent“, erinnert sich Ingrid Bauer.

Existenz des Ladens stand immer wieder mal auf der Kippe

In der ehemaligen Kaufhalle in der Zehdenicker Straße verkaufte Bauer zunächst ihre Blumen. Seit 25 Jahren ist das Geschäft am Ernst-Thälmann-Platz. Ein Jahr nach dem riskanten Schritt in die Selbstständigkeit rückte Tochter Manuela nach, die seit 2014 Inhaberin des Ladens ist. „Es gab über die 30 Jahre hinweg immer mal einige Momente, wo die Existenz des Ladens auf der Kippe stand, aber Aufgeben war nie eine Option“, blickt Manuela Hempel zurück.

Die Coronapandemie forderte ebenfalls bei allen große Widerstandskraft, wie die 48-Jährige Inhaberin berichtet. „Das war schon äußerst kompliziert, da es kaum Frischblumen gab. Wir wurden teilweise mitten in der Nacht direkt aus Holland beliefert.“

Viele Partner feiern heute mit

Dennoch hat der Familienbetrieb auch diese Krise gemeistert. Wenn am Donnerstag das 30-jährige Firmenbestehen ansteht, blicken alle zufrieden und stolz zurück. „Ich hätte 1991 nie im Leben damit gerechnet, dass es uns 30 Jahre später noch gibt“, gibt Firmengründerin Ingrid Bauer zu.

Über die Jahre hinweg hat sich der Blumenladen aus Liebenwalde auch etabliert als Zulieferer und Ausstatter von Blumengestecken für Hochzeiten, Beerdigungen, Richtfeste oder Geburtstage. „Wir lieben Blumen und es ist unsere Leidenschaft, mit diesen Blumen etwas zu gestalten“, ergänzt Tochter Manuela. Zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen wird versucht, alle Wünsche umzusetzen.

Am Donnerstag möchte man mit vielen Wegbegleitern anstoßen und ein wenig feiern. „Ob nun Gartenbau Schulz, Beerdigungsinstitut Fengler, Hermes, die Agrar GmbH oder der Gastrozirkus aus Teschendorf – wir haben viele verlässliche Partner“, so Hempel und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Von Knut Hagedorn