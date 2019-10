Oberhavels Landwirte protestieren in Berlin

Liebenwalde

Timo Schiemann und sechs seiner Mitarbeiter sind für die am heutigen Dienstag geplante Sternfahrt gerüstet. „Unsere verfügbaren Traktoren werden gerade noch einmal geputzt, dann geht es um 6.30 Uhr Richtung Berlin“, sagt der Landwirt der Liebenwalder Agrar GmbH. „Wir wollen auf uns und die Probleme der Landwirtschaft, des ganzen Berufsstandes aufmerksam machen, und das geht nur gemeinsam.“ Auch andere Landwirte aus der Region haben sich der Bewegung angeschlossen. In Biesenthal werden sie sich an einem ersten Sammelpunkt mit anderen Brandenburger Landwirten treffen, von dort aus geht es dann weiter Richtung Siegessäule. „Viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wo ihre Lebensmittel eigentlich herkommen“, fährt der Liebenwalder fort.

Etwa 1000 Teilnehmer aus Brandenburg werden erwartet

„Wir rechnen mit etwa 1000 Teilnehmern zur Sternfahrt“, sagt Frank Schmidt, einer der Organisatoren der Brandenburger Bewegung. „Das Agrarpaket wurde ohne Beteiligung einer landwirtschaftlichen Vertretung geschlossen“, nennt er einen seiner Hauptkritikpunkte. So sieht es auch das Forderungspapier. Außerdem stößt das Mercosur-Handelsabkommen auf Protest. „Das Handelsabkommen gefährdet durch Billigpreise importierter Waren die Versorgung mit sicheren, qualitativ hochwertigen und geprüften Lebensmitteln aus der Region“, heißt es.

Weiterhin gibt es Kritik an der Verschärfung der Düngeverordnung und gegen die „negative Stimmungsmache, das Bauernbashing“. Gerade den letzten Punkt kann Johanna Mandelkow, ebenfalls Organisatorin der Brandenburger Bewegung, selbst am besten nachvollziehen. „Ich wurde bei der Arbeit auf dem Acker auch schon bedroht, weil es staubte.“

Landwirte kämpfen mit großen Schwierigkeiten

Auch Liebenwaldes Landwirt Timo Schiemann kennt solch ein Verhalten. „Mittlerweile wird uns sogar beim Fahren auf der Straße mit landwirtschaftlichen Maschinen der Mittelfinger gezeigt, die Polizei wird gerufen wenn wir am Wochenende draußen auf den Feldern sind. Das Verständnis für unseren Beruf schwindet immer häufiger“, sagt er.

Außerdem fallen die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse immer weiter. „Vom vorletzten zum letzten Jahr sind die Preise für das Kilogramm Rindfleisch um etwa 15 Prozent gesunken“, weiß der junge Landwirt zu berichten. Die neue Düngeverordnung macht auch ihm Sorgen. „Wir sind ja ein Bio-Betrieb und düngen daher schon ausgesprochen wenig. Aber mit dem neuen Agrarpaket sind uns noch mehr die Hände gebunden.“ Die Folgen: Sinkender Ertrag in der Ernte, steigende Preise für den Verbraucher. „Die Zahl der Menschen die versorgt werden müssen steigt, aber ihre Versorgung wird immer schwieriger“, fasst er das Problem zusammen.

Was die neuen Verordnungen in Zahlen für seinen Hof bedeuten, kann Timo Schiemann noch nicht genau sagen. Aber bei einem ist er sich sicher: „Eine einzelne Aktion wird nicht ausreichen, um etwas zu bewirken. Da muss man auch in Zukunft immer wieder nachsetzen“.

Von Stefanie Fechner