Loppis mit Kanelbullar – schwedischer Flohmarkt mit Zimt-Schnecken in Hammer

Hammer

„Das ist so toll“, sagt Silvana Lehmann und macht dazu ein glückliches Gesicht. Dann schaut sie sich auf dem sonnenüberfluteten Grundstück um. Überall schlendern Leute herum und wissen zunächst einmal gar nicht, wo sie mit ihrem Rundgang anfangen sollen, denn an jeder Ecke gibt etwas zu entdecken. Wie wunderbar verlockend!

Viele Besucherinnen und Besucher fanden am Sonnabend beim Trödelmarkt In Hammer etwas für daheim und freuten sich über ihre neue Errungenschaften. Darunter war auch das eine oder andere Schmuckstück. Quelle: Bert Wittke

Auf dem Grundstück der Familie Lehmann in der Liebenthaler Straße 26a in Hammer fand am Sonnabend ein Schweden-Flohmarkt statt. Neues und Altes, was die Familie über die Jahre von ihren regelmäßigen Fahrten nach Schweden mitgebracht hat, steht zum Verkauf und wurde liebevoll dekoriert überall auf dem Grundstück – zwischen Bäumen, Sträuchern und Blumenbeeten, auf der Terrasse und in breiten Zufahrt zum Grundstück aufgebaut. Bereits wenige Minuten nach 10 Uhr wimmelt es auf dem Hof und im garten nur so von Menschen. Und alle sind begeistert von dem Ambiente. „Das gefällt mit und ist so süß aufgebaut“, schwärmt Nina Müller. Die 43-jährige Berlinerin ist zu Besuch in der Region und kurz entschlossen vorbeigekommen. Denn sie liebt das schwedische Trödelflair, wie sie zugibt. Es erinnere sie etwas an das Einkaufen bei Ikea. Dort halte sie auch immer Ausschau nach hübschen Deko-Artikeln.

Emma-Lotta (r.) verkaufte gemeinsam mit ihren Freunden Lia und Leo leckeren Kuchen und Gebäck. Quelle: Bert Wittke

Sybille Barnow ist auf dem Trödelmarkt, der in Schweden Loppis genannt wird, gelandet, weil eine Nachbarin sie aufgefordert hat, doch mal mitzukommen. „Wunderbar diese Dekoration und all diese Farben“, ist sie begeistert. Und die schöne Umgebung, in die all die Sachen gestellt wurden, sei ebenfalls herrlich. In der Hand hält die 51-Jährige aus Groß Schönebeck (Kreis Barnim) einen Beutel. Darin ist ein Vogelhäuschen, das sie gekauft hat. Außerdem hält sie noch kleine Keramikartikel und eine als Herz gestaltetet Kuchenform in der Hand. „Zeit für eine Pause“, meint sie und will sich sogleich einen Kaffee und etwas von dem selbst gebackenen Kuchen holen, den Emma-Lotta (11), eine der Töchter von Silvana Lehmann, zusammen mit ihren Freunden Leo (11) und Lia (12) durch die weit geöffneten Terrassentür verkaufte.

Auch Claudia Franzke und Sven Kochale aus Neuholland sahen sich auf dem Flohmarkt in Hammer um. Quelle: Bert Wittke

„Die Umgebung ist schön und alles ist so familiär“, freuen sich Claudia Franzke und Sven Kochale, die von Neuholland nach Hammer herüber gekommen sind. „Ich kenne Silvana Lehmann“, sagt Claudia Franzke und fügt hinzu: „Wir haben auch schon mal einen solchen Verkauf durchgeführt.“ Das mache Spaß, erst recht, wenn das Wetter auch noch so prima ist.

Die Familie von Silvana Lehmann und Eiko Skrock, alles bekennende Schweden-Fans, freute sich über das Interesse der Leute an dem Trödelmarkt. Am 1. Advent, 29. November, ab 13.30 Uhr wird es eine Neuauflage geben. Dann unter anderem mit ganz viel Weihnachtssachen. Quelle: Bert Wittke

Gegen Mittag wird es etwa leerer auf dem Grundstück und Silvana hat etwas Zeit, an die Anfänge ihrer Schweden-Leidenschaft zurückzudenken. Zunächst seien die Familienmitglieder, zu der neben Ehemann Eiko Skrock auch noch die Kinder Steven (20), Deven (18), Melina (18), Hannes (16) und Emma-Lotta (11) gehören, ja Norwegen-Fans gewesen. Dann aber sei man vor zwölf, 13 Jahren das erste Mal in Schweden gewesen und habe sich in dieses Land verliebt. 2008 habe die Familie im schwedischen Kyrkhult eine alte Schule gekauft und sich dort die ehemalige Lehrerwohnung ausgebaut. Später kam noch eine Ferienwohnung in dem Gebäude hinzu. Fortan fuhr die Familie so oft es geht, nach Schweden. Manchmal vier-, fünfmal im Jahr. „Und die Kinder kommen alle immer noch gerne mit“, freut sich Silvana Lehmann. In Schweden sei das Abhalten von Flohmärkten, also Loppis, einregelrechter Volkssport. Fast an jeder Ecke würden Leute dazu auf ihre Grundstücke einladen.

Schon erstaunlich, was über die Jahre, da die Familie Lehmann nun schon nach Schweden fährt, an Gegenständen zusammengekommen ist. Viel von dem stand nun am Sonnabend beim Flohmarkt zum Kauf. Quelle: Bert Wittke

Lehmanns besuchen gerne diese Loppis. Über die Jahre hat sich so bei ihnen eine Menge an Sachen angesammelt: Keramik, Geschirr, Küchenaccessoires, Kaffeemühlen, Guss-Töpfe, Lampen, Fenster, Möbel, Küchenbänke, Kommoden, Truhen, Tische und vieles andere mehr. Eine Menge davon war am Sonnabend auf dem Gelände an der Liebenthaler Straße zu sehen und wurde kräftig gekauft.

Auf dem Flohmarkt konnten unter anderem ganz viele Artikel für die Küche bestaunt und gekauft werden. Quelle: Bert Wittke

Wer wollte, konnte zwischendurch eine Fika (Kaffeepause) machen. Neben Kaffee gab es viele leckerer, selbst gebackene Kuchen, darunter auch Kanelbullar – schwedischen Zimtschnecken. Die Rezeptur dafür lag auf einer Bank an der Kaffeeausgabe zum Mitnehmen bereit. Apropos mitnehmen – es wurde an diesem Sonnabend von den Besuchern jede Menge an Trödelware vom Grundstück der Lehmanns mitgenommen, Und weil der Loppis ein voller Erfolg war, wir es eine Neuauflage geben – am 1. Adventssonntag (29. November) ab 14 Uhr.

Von Bert Wittke